Niños beisbolistas salteños estafados por la empresa “Live It Tour”

Los 50 chicos del club Popeye debían participar de un campeonato en Carlos Paz y ayer vieron su sueño truncado tras 4 meses de esfuerzo. Sus papás perdieron 110 mil cancelados el mes pasado a la empresa estafadora. Debían pagar a una empresa terciarizada Via Travel pero no lo hicieron y estos se negaron a llevarlos.

Según informó El Nuevo Diario en su portal, ayer 50 niños beisbolistas, junto a sus padres, pertenecientes al Club Popeye se presentaron en el Monumento a Güemes alrededor de las 19:30 para abordar el micro que los llevaría hasta Carlos Paz donde hoy debían disputar un campeonato.

El hecho es que con una gran demora, llegó a lugar un colectivo que no se correspondía con el contratado ni en capacidad ni confort. Los choferes, los cuales responden a la empresa Via Travel, terciarizada de Live It Tour, dijeron que esta última no les había pagado el viaje y finalmente les negaron el traslado, a toda esta situación se le suma que el micro que llegó tenía evidentes desperfectos mecánicos.

“Nos sentimos estafados por el incumplimiento contractual de “Live It Tours”. Pagamos el total de $110 mil hace más de un mes para este viaje. Arreglamos hace cuatro meses este contrato con un vehículo modelo 2015, y nos en un modelo 2002, deteriorado y con desperfectos mecánicos”, dijo una madre decepcionada.





Hoy, los papás estafados por la empresa y por Matías Sosa, su apoderado, buscan herramientas legales para que Live It Tour responda por esta estafa de $110 mil cancelados el mes pasado para el viaje. En tanto los choferes también insistían en que referentes de la empresa de turismo, ubicada en calle Buenos Aires 44, local 15, les dé una explicación, pero sus responsables están desaparecidos.

“Ahora la solución tiene que venir de parte de la empresa. Nosotros estamos ahora viendo cuales serán las medidas legales que tomaremos contra “Live It Tours” por este incumplimiento de contrato”. anticipó uno de los papás.