Moyano encabeza una celebración en Luján por "Pan, Paz y Trabajo"

Los organizadores explicaron que no habrá oradores porque "será una misa y no un acto".

El Arzobispo de la diócesis Mercedes-Luján, monseñor Agustín Radrizzani, será quién oficie la misa que cerrará la marcha por "Pan, Paz y Trabajo" que llevarán adelante el Frente Sindical, liderado por el titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, junto a los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires y dirigentes de los movimientos sociales, informó Télam.



"El punto de encuentro será directamente la puerta de la Catedral de Luján", dijo Omar Plaini, titular del gremio de Canillitas.



El dirigente explicó que desistieron de la posibilidad de concentrarse en el ingreso a Luján para ingresar marchando todos juntos hacia la Basílica "ante el volumen de gente que va a participar".



En ese contexto, Plaini explicó que "Radrizzani comenzará la misa a las 12, vamos a ser muy puntuales, y será en la puerta de la Basílica, al aire libre, por eso vamos a montar un escenario en el frente y un gran corralito con entre 800 y 900 sillas".



En las primeras filas van a sentarse los intendentes que esta semana comprometieron su apoyo a Moyano, entre los que figuran Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham), Ariel Sujarchuk (Escobar), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Verónica Magario (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Gustavo Arrieta (Cañuelas) y Gustavo Menéndez (Merlo), además del ex candidato a gobernador bonaerense Julián Domínguez, oriundo de Chacabuco.



Junto a ellos estarán Hugo y Pablo Moyano; el titular de Smata, Ricardo Pignanelli; el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, y Plaini.



"No hay oradores porque no es un acto, es una misa", remarcó el titular de Canillitas a Télam, aunque advirtió que "una compañera va a leer una oración pidiendo por los tres puntos que nos convocan a esta marcha, que son pan, paz y trabajo, antes que comience la misa".



Los representantes gremiales que tienen a su cargo armar el escenario, organizar el sonido y llevar adelante todos los aspectos logísticos del evento, estarán en la puerta de la Catedral de Luján a partir de las 10.