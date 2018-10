Cáncer de mama: mitos y verdades sobre la enfermedad

En el marco del “Mes de Concientización por el Cáncer de Mama”, el Instituto Nacional del Cáncer de Argentina (INC) perteneciente al ministerio de Salud de la Nación, publicó en su página oficial información acerca de los mitos y verdades sobre el cáncer de mama.



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud estableció el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el fin de generar conciencia y promover los controles oportunos para diagnósticos y posibles tratamientos efectivos, informó Télam.

Cada mujer a la que le toca atravesar el cáncer de mama lo hace de manera diferente, desde su singularidad, sus creencias, su entorno y su forma de vida.

-Si no hay antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿disminuyen las posibilidades de tenerlo?

- Si bien la predisposición hereditaria es uno de los principales factores de riesgo, más 75% de las mujeres afectadas por cáncer de mama no tienen antecedentes familiares.



- Es recomendable realizar los controles periódicos en salud, con una mamografía cada 1 o 2 años, desde los 50 hasta los 69 años y con un examen físico mamario en el contexto del control de salud anual. Las mujeres menores de 50 años y aquellas de 70 años o más, deben ser evaluadas por un profesional que las asesorará sobre la necesidad de realizarse o no la mamografía.

-Con antecedentes familiares de la rama paterna, ¿no hay probabilidades de tener cáncer de mama?

- Esto es falso, los antecedentes de ambas ramas de la familia, materna y paterna, son igualmente importantes.

-¿El cáncer de mama no se dá hasta la menopausia?

- Si bien es cierto que el riesgo de tener cáncer de mama aumenta con la edad (más del 70% de cánceres de mama se producen en mujeres mayores de 50 años), los tumores de mama pueden aparecer a cualquier edad. Por ello es importante consultar ante la periódicamente o ante la presencia de síntomas.

¿Hay forma de evitar la enfermedad?

- Se pueden hacer cosas para que sea menos posible enfermarse de cáncer de mama, como practicar un estilo de vida saludable.

- Aumentarían el riesgo de cáncer de mama la vida sedentaria, la obesidad en la postmenopausia, dieta rica en grasas saturadas, el exceso de alcohol y el tabaco, entre otros. Por ende se recomienda: Dieta rica en frutas y verduras y baja en grasas, ejercicio físico, no fumar y no consumir alcohol.

Comer pollo, ¿aumenta el riesgo de tener cáncer de mama?

- Existe la falsa creencia de que a los pollos se les inyectan hormonas para que logren un mayor crecimiento en menor tiempo. El crecimiento extremadamente rápido de los pollos de engorde es fácil de explicar y entender a través del mejoramiento genético que se logran estos niveles de productividad. Por ende los pollos no cuentan con ninguna sobrecarga hormonal, y además es una carne blanca por lo que debería incluirse en toda dieta equilibrada.

¿Los corpiños dificultan la circulación sanguínea y linfática y pueden desencadenar en cáncer?

- Es aconsejable utilizar un corpiño que no ajuste demasiado ni comprima los pechos porque esto puede provocar dolores en las mamas o marcas en la piel pero no existe relación alguna entre la ropa interior y el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Cuando el cáncer de mama es detectado tempranamente, mejores son las posibilidades de curación.



Si ya cumpliste 50 años, es recomendable que te realices una mamografía junto al examen físico de las mamas.

Si no existen síntomas, ¿hay que despreocuparse?

- Aproximadamente el 75% de las mujeres que reciben cada año el diagnóstico de esta enfermedad en la Argentina no tenían ningún factor de riesgo conocido de importancia; muchas de ellas no tienen síntomas específicos. Por eso es esencial el control periódico.



- En algunos casos la enfermedad se anuncia a partir de algún síntoma o signo como nódulos en la mama, cambios en la coloración o textura de la piel, ganglios axilares duros o persistentes entre otros. Esos síntomas o signos deben llevar a la mujer a la consulta.

Otro cáncer con anterioridad,¿aumenta el riesgo de cáncer de mama?

- El riesgo aumenta si previamente se ha sufrido otro cáncer (como cáncer de ovario o colon por ejemplo).

¿Los anticonceptivos favorecen la aparición de la enfermedad?

- No hay una evidencia científica que demuestre que los anticonceptivos orales producen cáncer de mama en la población sin antecedentes familiares ni personales.

¿Los antitranspirantes pueden provocar cáncer de mama?

- Los antitranspirantes no provocan problemas de salud (a excepción de posibles reacciones alérgicas de la piel en las personas muy sensibles) por lo tanto su utilización es segura y no representa ningún riesgo de cáncer de mama para las mujeres.

¿Amamantar es una protección segura?

- Es cierto que tener hijos y amamantarlos antes de los 30 años de edad reduce el riesgo, pero no por ello es una garantía para evitar el cáncer de mama.

¿El cáncer de mama puede repetirse?

- El cáncer de mama puede volver en cualquier momento, aunque hay más posibilidades de que suceda en el lapso de los primeros 5 años. Por eso es muy importante cumplir con el seguimiento planteado por los profesionales y de por vida.

Un nódulo en la mama, ¿es cáncer?

- La mayoría de los nódulos en la mama no son cáncer. Pero como también puede ser una forma de presentación de la enfermedad, todo nódulo u otro síntoma que aparezca en la mama debe llevarla a la consulta médica sin demora.

¿Los remedios de hierbas ayudan a curar la enfermedad?

- No hay ningún estudio científico que pruebe que los remedios de hierbas o suplementos nutricionales ayuden a curar el cáncer de mama. Algunas de estas medicinas alternativas afectan la eficacia de los medicamentos que los médicos prescriben habitualmente y pueden causar efectos secundarios o interferir con la efectividad de las terapias tradicionales.

Es importante decirle al médico qué otros tratamientos está recibiendo el paciente.

La mamografía es el método de diagnóstico que ha demostrado ser efectivo en descubrir el nódulo cuando es muy pequeño y asintomático.

La decisión de hacer o no una mamografía debe ser personalizada y conversada con la médica o médico, según la pertinencia de realizar el estudio.

¿Las mamografías son dolorosas?

- Si bien no son cómodas, no producen un dolor insoportable, y la mayoría de las mujeres confirmarían lo mismo. Las mujeres que todavía menstrúan deben organizar su turno para la mamografía durante las dos primeras semanas de su ciclo menstrual, cuando sus mamas están menos sensibles.

- Si las mamografías son dolorosas se deberá hablar con la técnica que la realiza, aunque hay que tener en cuenta que la compresión ayuda a tener una mejor imagen, que facilitará la lectura del médico radiólogo/a.

¿Qué son las “proyecciones adicionales” de las mamas?

- Las “proyecciones adicionales” son necesarias para definir una imagen que no es clara en la mamografía, pero esta imagen “no clara”, también puede ser una masa benigna o simplemente mama normal.

¿Una punción puede desparramar el cáncer?

- No, las punciones con agujas finas o gruesas se usan desde hace mucho tiempo para hacer diagnóstico. Son métodos seguros y no diseminan la enfermedad. Las complicaciones que pueden ocurrir, con poca frecuencia, son hematomas y muy raramente infecciones.

¿Es cierto que los nódulos cancerosos no son dolorosos?

- En general el cáncer de mama no causa dolor, pero su ausencia no excluye la posibilidad de cáncer. El dolor es un síntoma inicial de cáncer en un bajo porcentaje o en estadios avanzados. No hay relación entre el hecho de que un nódulo sea o no doloroso, con el hecho de que sea cáncer. Toda tumoración en la mama debe ser evaluada por un médico.

¿El cáncer expuesto durante una cirugía se puede propagar?

- La cirugía no causa la propagación del cáncer. Por el contrario, es un pilar fundamental en el control local de la enfermedad. Dejar el tumor sin tratamiento es el punta pie inicial para que la enfermedad progrese y se disemine.

¿La terapia de radiación es peligrosa?

- Las técnicas actuales de radiación son seguras y efectivas para tratar cáncer de mama y presentan pocas complicaciones. Los métodos utilizados en la actualidad minimizan la exposición del corazón, costillas y pulmones a la radiación. Puede ser que las mujeres sufran un oscurecimiento de la piel durante el tratamiento o un enrojecimiento similar a una quemadura por exposición solar. Esto suele desaparecer una vez que termina el tratamiento.

Un diagnóstico de cáncer es un acontecimiento que cambia la vida de una mujer.

Cuanto más temprano se detecte el cáncer, mejores son las opciones de curación, y aun cuando se descubre en estadios avanzados hay posibilidades de tratarlo con éxito.

Los síntomas no son sinónimo de que sea tarde

- Si bien es cierto que el pronóstico del cáncer de mama es mejor cuanto más pequeño sea, muchas mujeres se curan aun teniendo nódulos palpables. Siempre se está a tiempo para recibir tratamiento y mejorar.



El cáncer de mama no es tener una sentencia de muerte

- El cáncer se puede detectar y tratar en su fase temprana, antes de que se extienda. Incluso si el cáncer se hubiese extendido, existen nuevos tratamientos y terapias que pueden ayudar tanto a sobrevivir como en la calidad de vida.