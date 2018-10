Embargan una cuenta suiza con US$ 20 millones del arrepentido Carlos Wagner

El juez federal Claudio Bonadio dispuso este viernes congelar los fondos de una cuenta bancaria en Suiza detectada a nombre del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, arrepentido en la causa por los cuadernos de la corrupción K, informó Télam.



Además, el magistrado allanó dependencias del Ministerio de Transporte de la Nación en busca de información sobre subsidios ferroviarios ocurridos entre 2003 y 2015, según confirmaron este viernes fuentes del caso.



En cuanto a la cuenta bancaria, de acuerdo con informes entregados en la causa por la Unidad de Información Financiera, tiene un saldo de 20 millones de dólares y está a nombre de Wagner, procesado por asociación ilícita en la causa en la que también está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros ex funcionarios de su gobierno y empresarios.



El magistrado dispuso trabar embargo preventivo sobre esa cuenta en Suiza, país con el cual Argentina tiene convenios de colaboración.



Por otra parte, en la misma causa, el juez allanó dependencias del Ministerio de Transporte en busca de información sobre empresas concesionarias de ferrocarriles y subtes.



El juez busca datos sobre las líneas Roca, San Martín, Belgrano Sur, Sarmiento, Mitre, Belgrano Norte y Urquiza y líneas ferroviarias en todo el país, además de subterráneos, precisaron las fuentes.