Olmedo no descartó su posible candidatura para Presidente

“Ha cambiado América Latina con Donald Trump en Estados Unidos, Uribe puso a su Presidente en Colombia y ahora Brasil con Bolsonaro la gente se volcó a una política clara, justa, de orden y respeto, en Argentina está haciendo falta eso, y quien representa esos valores es quien les habla Alfredo Olmedo y no tengan dudas que puedo ser Presidente de la Nación y cambiar este rumbo”, expresó Olmedo en una estrevista brindada a Canal 5 Airevisión de Catamarca.

En otra línea, se refirió al gobierno de Mauricio Macri y juzgó: “El político habla para que la gente lo entienda, pero la gente no lo entiende, porque hace todo lo contrario”, conjeturó y agregó: “La gente no es pista de prueba”. En consonancia con el tema, estimó que en Argentina, “Se va desde el ajuste a los planes sociales y nadie dice que hay que probar trabajando”, observó y valoró: “Si usted fomenta la vagancia el país no se recuperará”, disparó.

Su opinión sobre el matrimonio igualitario

Alfredo Olmedo aseguró que una de sus propuestas para Presidente consiste en sacar el matrimonio igualitario. “Habría que eliminarlo y dejar la Unión Civil, porque el tema mamá y papá es uno solo, por supuesto el título suena fuerte pero bueno eso tiene que pasar por la Cámara de Diputados, no es que yo lo pueda hacer porque sí”, comentó.

Olmedo y la Iglesia Evangélica

Es notable como el Diputado en su discurso siempre hace alusión a Dios y a su fé. En este caso, ya lo manifestó abiertamente como uno de sus objetivos de campaña, “ya como candidato a gobernador de Salta o como candidato a Presidente hay que ser una herramienta de Dios para cambiar la realidad de los vecinos que hoy la están pasando mal”, aseguró Olmedo.

En la misma línea, continuó diciendo que el evangelismo, “es una forma distinta de vivir, tratamos de vivir bajo los diez mandamientos, respetando a la familia, a la mujer, educando a nuestros hijos, enseñándoles valores”, mencionó y acotó: “Todo lo contrario a lo que está haciendo el Gobierno nacional”, sostuvo y ejemplificó: “La ley de Género, cuando la naturaleza es el hombre y la mujer, a quienes Dios diferenció claramente” dijo y remarcó: “Que se pierda la identidad de una persona es bastante grave”.