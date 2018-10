La UCR no rompe su alianza con Cambiemos

La dirigencia ucerreista nacional decidió continuar en alianza con Cambiemos y destacaron el rol de ese partido en la "responsabilidad para gobernar" y el "compromiso para representar", pero al mismo tiempo sostuvieron "la necesidad de salir de la agenda del ajuste", informó El Nuevo Diario de Salta.

La UCR ratificó su "pertenencia a Cambiemos como fuerza política llegada a transformar y garantizar el cambio para el progreso del país" y sostuvieron "la necesidad de salir de la agenda del ajuste y orientar la acción hacia el progreso y el desarrollo con inclusión".

El presidente del Comité Nacional y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, encabezó la reunión, junto a sus pares de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés; en una mesa que completaron los titulares de las bancadas en el Senado, Luis Naidenoff, y en Diputados, Mario Negri. De la reunión surgió un documento marcando los principales lineamientos bajo el título "Responsabilidad, compromiso y transformación". "Los radicales no creemos en soluciones mágicas y no cedemos a la demagogia de las respuestas fáciles o de los señalamientos ligeros; aportamos y practicamos lo que entendemos puede contribuir con el Gobierno y con la sociedad: responsabilidad, compromiso y vocación de transformación", expresaron en ese texto. "La recurrencia de las crisis económicas demuestra que los argentinos no hemos sido capaces de enfrentar con determinación política y con instrumentos adecuados esas limitaciones". Para los radicales, “el cambio no es un atributo de una coalición política, es una demanda social, y será posible en tanto la sociedad comprenda y acompañe las reformas que se llevan adelante”.