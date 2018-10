Rosa Torino: Una de las víctimas intentó quitarse la vida tres veces

La información surge de los resultados de las pericias psicológicas a las tres víctimas que lo denunciaron. Además aseguraron que no se observan rasgos “falaces”.

Las tres personas que denunciaron al cura Agustín Rosa Torino por abuso sexual, debieron participar de una pericia psicológica, tuvieron la oportunidad de hablar con profesionales sobre los difíciles momentos que vivieron. Los licenciados coincidieron en que todos son vulnerables, que no tienen rasgos falaces y tristemente están muy afectados por lo vivido, incluso uno de ellos intentó quitarse la vida tres veces.

En el informe de los profesionales se observa que una de las víctimas “presenta una dinámica familiar disfuncional, con vínculos e identificaciones fallidas, con referentes incapaces de brindar contención y apoyo; que su historia de vida lo posiciona en un lugar de vulnerabilidad; que su personalidad es de tipo dependiente, y las carencias afectivas lo ubican en una posición de indefensión, por lo que ante situaciones de riesgo o amenazas se paraliza.”.

También refirió que en el denunciante “no se evidenciaron indicadores de mendacidad o fabulación”, mientras que “en el área sexual se observan fallas en la identificación masculina; presentando indicadores compatibles con vivencias de agresión sexual”.







Respecto al relato de otro de los denunciantes, se señaló que “lo expuesto se relaciona con vivencias pasadas de situaciones en las que se sintió invadido y atacado en su integridad y, al no encontrar una solución favorable a sus problemas, manifiesta que intentó quitarse la vida en tres oportunidades”.

“De ello se infiere además un importante monto de angustia y ansiedad, de tristeza y pesar, de estados de ánimo depresivos y disfóricos (emoción desagradable) frente a los que no puede implementar mecanismos de defensa.”.

Agregó que estos indicadores son compatibles “con haber vivido escenas traumáticas de índole sexual, que incidieron de manera desfavorable en la conformación de su personalidad”. Asimismo, señaló expresamente que: “El joven no presenta tendencia a fabular ni a confabular. De igual modo no se observa tendencia a la mendacidad (…) No se observan indicadores que den cuenta de una organización psicopática de personalidad ni tendencia a la manipulación de personas ni de situaciones”.







Estos conceptos para la fiscal evidencian las lesiones, tanto físicas como emocionales y de formación en la psiquis de las víctimas, las que son atribuibles al accionar que desplegó el sacerdote en la comisión de los abusos sexuales cometidos durante el tiempo que estuvo como director del instituto religioso, por él mismo fundado.