¡Imperdible!: InformateSalta te invita a ver el espectacular show de Soy Luna

La locura que despierta “Soy Luna” no es casual. No solo cautiva por ser un producto de Disney, sino que su indiscutible calidad artística y el carisma de los protagonistas hacen del show, un espectáculo inolvidable. Después de tres temporadas en televisión y varias giras, sus protagonistas demuestran la experiencia que fueron adquiriendo para deleitar a todos sus fans en un show de más de dos horas en los que no sólo cantan, sino que además bailan, tocan instrumentos y actúan ininterrumpidamente. Por eso, este grupo de nuevos talentos surgido de la maquinaria de Disney no decepciona en cuanto a su preparación y capacidad para ser artistas completos, indica El Tribuno.

En este caso, y luego de reprogramar su show en Salta, la mexicana Karol Sevilla volverá a nuestra ciudad para ofrecer un show renovado y con una puesta en escena impactante. Esta es la gira despedida de Soy Luna, por lo que la fecha se verá cargada de emociones singulares.

El espectáculo tendrá lugar en la capital salteña el jueves 25 en el estadio Padre Ernesto Martearena, desde las 18.30 hs. Las entradas se venden en Café Martínez (Paseo Libertad), Musimundo (Alberdi esquina Urquiza) y Ticketek.

InformateSalta, presente en los mejores shows

Si no querés perderte canciones como La vida es un sueño, Eres, Corazón, entre otras, o si sos fanático de la serie, este concurso es para vos. Desde InformateSalta lanzamos el sorteo exclusivo de dos pares de entradas para sus lectores. El mismo se encuentra vigente en nuestra web, como así también en nuestras redes. Los ganadores serán dados a conocer el mismo jueves 25 de octubre antes del mediodía. ¡Si querés participar, dejanos tus datos para tentar a la suerte!