Denunciaron a Martín Ciccioli por acoso sexual: “Es un enfermo, hace dos años que me hostiga”

Cada vez son más los famosos y personas del medio que son denunciados mediáticamente por acoso sexual o abuso. Tras el caso de Fabián Gianola, escrachado por Fernanda Meneses, ahora le tocó al periodista Martín Ciccioli.

La vedette Nieves Jaller concedió una entrevista a "El Show del Espectáculo", ciclo radial conducido por Ulises Jaitt y Gastón Samá, y contó el sufrimiento que pasó y pasa debido al hostigamiento constante de Ciccioli en las redes sociales.

"Me da bronca, yo no tengo por qué soportar que un tipo que encima es casado, que por mensajes dice: ’Yo sigo casado como un dandy’. Mientras que me pedía fotos y yo diciéndole: ’No, estoy en pareja, no me parece’. Yo intentaba ser cordial cómo una estúpida. Me acosaba por distintas redes sociales. El último video era de él agarrándose el miembro y diciendo: ’El periodista mas caliente y la que sabe tener sexo’. Cuando yo jamás he estado con él, ni cerca porque es un hombre casado", comenzó Jaller, indignada.

"Cuando mandó el video estaba manejando y decía: ’Lo que tendría que hacer con estos dedos en este momento’. Fue ahora, desde el 2017 que le vengo diciendo que no me moleste más, hace dos años que me hostiga y yo no tengo por qué bancarme", continuó.

Jaller se sintió impotente de poder resolver la situación, por lo que tuvo que intervenir su madre: "Es un enfermo, encima ahora me escribe y me dice: ’Feliz día de la madre’. Que se vaya a cagar, mi mamá le dijo: ’Martín deja de molestar, te voy a denunciar’. Me dan ganas de llorar porque mi mamá se tuvo que meter, porque hace un montón que le vengo diciendo a este tipo que no me moleste mas". Además, reveló que trató de decirlo en los medios pero que la frenaron: "Él me molesta y nadie dice nada, cuando yo intente decirlo en tu programa (en 2017), me llamaron y me dijeron: ’No está bien que hables, que destruyas a una familia’".

La vedette continuó con su relato, angustiada: "Cuando le dije que no le iba a mandar fotos, porque me pedía fotos desnuda por las redes, me dijo: ’Está bien que tengas novio pero sabés que soñé con vos que íbamos en un auto abajo de una frazada, que teníamos sexo y que vos me hacías sexo oral’. Yo no le contestaba y después me decía: ’Te tengo en Facebook, te sigo escribiendo’ y después me siguió escribiendo por Facebook haciéndose el boludo, haciéndome preguntas de la nada".

Cansada de la situación, Jaller advirtió: "Lo voy a denunciar en la Justicia, el cínico me manda mensajes por el Día de la Madre, me anda buscando ahora también por Instagram, preguntando qué pasó con Facebook, tengo el audio, tengo todo yo, voy a presentar las pruebas en la Justicia, tengo los chats y el video, tengo todo".

¡Escuchá el audio! (Del minuto 01:21 al 25:00)