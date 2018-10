Si hay quorum, Diputados trata hoy por el Presupuesto nacional 2019

"Ponen en riesgo la viabilidad de la Nación" denunciaron distintos sectores de la oposición. Para sumar voluntades realizaron concesiones, entre ellas un fondo de $6.500 millones de pesos para las provincias por el traspaso de los subsidios al transporte, indicó Nuevo Diario.

Se incluyó una partida de 500 millones de pesos para el Conicet y para Cultura, otros 500 millones para el INTA, 100 millones para el Sedronar y 60 millones para el plan contra la violencia de género.

El debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda subió la temperatura cuando legisladores de la oposición acusaron al oficialismo de haber convocado a sesión para este miércoles sin tener aún firma de dictamen.

Mientras se seguían discutiendo las principales modificaciones al texto, trascendió en el anexo de la Cámara baja ya había convocado a la sesión especial, de-satando el enojo de los legisladores. Horas antes y en una señal de confianza del oficialismo, Diputados difundió, además, el mapa de cortes en las inmediaciones del Congreso pautado para este miércoles, cuando se prevén protestas de organizaciones sociales y sindicatos en contra del proyecto, dando por sentado que la sesión iba a tener lugar.







Era el turno de la diputada por el PJ-FpV Fernanda Vallejos cuando Andrés Vallone pidió la palabra y le dijo al titular de la comisión, Luciano Laspina: "Estamos en medio de un acting, donde usted es el Tinelli que lleva adelante este acting...".

Y agregó: "Nos acaba de llegar por teléfono la citación para la sesión de mañana, cuando aquí todavía no se ha sacado dictamen. Nos hemos bancado que no venga nadie de los que hemos solicitado que citen; nos hemos bancado que el Senado comience a citar el Presupuesto cuando aún no tiene media sanción.

Si hay dictamen muéstrenlo. Que nos hagan llegar el dictamen. ¡Terminemos con la hipocresía, todos sabemos que tienen dictamen y lo tienen firmado, muéstrenlo, lo queremos leer!".

PRESUPUESTO 📈Con dictamen favorable, el #Presupuesto2019 se debatirá mañana a las 11 en sesión especial. Los diputados de la comisión acordaron una serie de modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo, que se tratará este miércoles en el recinto + INFO 🔗https://t.co/GPVNabv9oS pic.twitter.com/rsCbGqzl5h — Diputados Argentina (@DiputadosAR) 23 de octubre de 2018

En la reunión se concedieron una serie de cambios al proyecto, entre los que se confirmó la creación de un fondo compensatorio de $6.500 millones para las provincias por el traspaso de los subsidios al transporte.

Además, se eliminó el artículo 53 del proyecto, sobre reestructuración de la deuda pública, al no poder arribar a una redacción consensuada.

Ollas populares frente al Congreso

Mientras tanto, movimientos sociales comienzan a agruparse en las inmediaciones del Congreso, donde preparan ollas populares para reclamar contra el proyecto de Presupuesto. Participaban el Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras organizaciones.

Los manifestantes montaron carpas frente al Congreso en lo que denominaron "vigilia por el presupuesto" con ollas populares mientras la Cámara baja trata hoy el Presupuesto.