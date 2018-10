Salteña busca trabajo con un currículum escrito a mano, conocé su historia

La historia de Sandra es quizás la de muchos jóvenes salteños que buscan un trabajo para ayudar a sus padres o quizás solventar sus estudios o mantener una familia a cargo. Pero el caso de ella despertó el interés de InformateSalta porque ante la falta de instrumentos más tecnológicos escribió su carta de presentación o CV a mano y no solo una sino siete, tal como sucedió en Córdoba.

Una de estas carta fue vista en una feria de la zona centro por una mujer que se conmovió y la publicó en un grupo de búsqueda de trabajo.

InformateSalta la contacto con la intención de que se conozca su historia y a la vez ayudarla a conseguir un trabajo. Así fue que Sandra nos contó que terminó los estudios secundarios pero este año no pudo cursar ningún otro estudio superior. Solo un curso al que concurría los sábados, momento en el que aprovechaba para recorrer distintos lugares en busca de un trabajo.

“Tengo muchas ganas de trabajar en muchas cosas, aunque sea de fuerza no tengo problema, siempre he trabajado en el campo”.

Ella vive con sus padres y dos hermanos, todos trabajadores rurales de la zona de San Agustín pero quiere ayudar para poder solventarse el profesorado de educación física en el Instituto ISMODE en el 2019.





Recientemente, y de tanto buscar, consiguió un trabajo para la venta de ropa en horario comercial pero no es nada seguro. Anteriormente trabajo en el cultivo del ají y su madre no puede trabajar por enfermedad. En cuanto su papá, recientemente tuvo un accidente y todo esto la puso aún más en urgencia para conseguir un ingreso económico.

“Iba a los locales que decían que necesitaban, me decían que no porque no tenía experiencia” así fue que pensó una forma de presentarse y que sepan sus condiciones.

Una linda historia de una joven responsable y que a pesar de sus limitaciones económicas y sociales no baja los brazos. Si tenés cómo ayudarla podes llamarla al 3875739810.