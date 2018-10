Cientos de salteños expresaron su malestar por el cobro excesivo en los planes de ahorro

En horas de la mañana, InformateSalta participó de una charla informativa en las oficinas de CODELCO, donde cientos de clientes de la concesionaria oficial de FIAT en Salta, Fadua, se acercaron para denunciar cobros abusivos en las cuotas y el incumplimiento de contratos.

En la mayoría de los casos, pertenecen a grupos de planes de Ahorro, donde se vieron perjudicados por la discontinuidad de modelos, Siena y Palio. Sin haber sido notificados por la concesionaria, quedaron afectados al cambio de modelo por vehículos pertenecientes a gamas superiores, por lo que las cuotas sufrieron importantes aumentos.





A través de nuestra Fan Page de InformateSalta, los lectores manifestaron su apoyo a damnificados y en muchos casos dijeron haber sufrido situaciones similares con otras concesionarias. También acusan a los asesores de venta por presentar de manera engañosa la información.

Desde el perfil de “Clauka Campos”, denuncian a la concesionaria de Volkswagen: “Son iguales. Cuotas excesivas ya no se puede, o comes o pagas. Que vean por todos, todas las empresas hacen lo mismo”. En sintonía con esta queja, Jimena Aramayo, otra de nuestras lectoras, manifestó: “Volkswagen lo mismo. Comencé pagando cuotas de 3000 ahora 9000, una locura. Encima a la hora de sacar el auto pague la diferencia para sacar un modelo de 5 puertas y ahora pago el valor de ese auto, porque no me informaron q se había discontinuado el modelo”.

Compartimos algunos de los comentarios de los muchísimo que hicieron nuestros lectores:

-Yeyi Tobias Cano: A mí me llego a $9.000. Pero solo me quedaban 8 cuotas así que vendí una maquinaria para cancelarlo. Ya estoy libre de estos estafadores. Pero me siento estafada.

-Leandro Xeneixe: Los asesores de venta son todos chamuyeros. Empecé pagando $ 2100 al año ya estaba pagando $ 3500, hablo en el año 2014 imagínense.

-Poli Torres: En junio de este año pagana $3500 y ahora $9000

-Clauka Campos: Tengo un 2016 me están haciendo pagar un 2018 entonces quiero un 2018

-Georgina Walls: Es solo para Fiat??? Yo tengo un Citroën y en menos de 2 meses pase de pagar 5 mil a 9 mil

-Adriana Ruiz: Nosotros licitamos un auto hace tres meses en Fiat. La cuota era de 7000 según dijeron. Pero fue de 8400 subió a 8700 y este mes pagamos 9800.

- Toto Rom: Y algo se tendría que hacer con Chevrolet estamos en la misma me subieron el triple de estar pagando 3000 se fue a 10000.

-Hector Brian Rodriguez: Lo mismo pasa en Volskwagen ,cuotas de seguros q casi llegan a 2000 y más la cuotas de un auto base se van a 10.000