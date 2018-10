Piñas, insultos y tensión en el Concejo Deliberante

Momentos de tensión se vivieron este mediodía en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, luego de un plenario donde se analizó la instalación de antenas en la capital provincial, cuando uno de los ediles habría atacado a uno de sus pares, cuando este había salido del recinto.

En dicha pelea, habrían estado involucrados Alberto Castillo, del PRO, y Martín Del Frari, del FPV. Al respecto, InformateSalta dialogó con Del Frari, quien hizo su relato de lo que habría acontecido: “Fui agredido cobardemente por la espalda, (Castillo) me propinó un golpe de puño en la cara, mechonazos, arañázos, tengo el cuero cabelludo lesionado, me sacó un mechón de pelo”.

Según relató a este medio, la tensión entre los concejales habría iniciado cuando, en el plenario, Del Frari felicitó a Ernesto Alvarado por unas palabras que habría pronunciado. Tras esa felicitación, Castillo “me dijo ‘a mi no me gustó, ¿qué te metés vos?, estúpido’ y otros insultos que no puedo reproducir, también insultó a mi madre”, argumentó el edil.

Tras este episodio, aseguró que se levantó del recinto y “cuando fui a buscar un café cometió esta cobarde agresión”. Además indicó que “hay tres empleados del Concejo, una periodista, un vecino que estaba haciendo trámites” que habrían sido testigos del hecho.

“Hay cámaras, he pedido a la Justicia que las solicite”, agregó Del Frari quien radicó una denuncia en la comisaría del B° Escalabrini Ortiz. “Me siento muy mal que se permita esto en el Concejo”, aseveró a la vez que recalcó que, por su parte, no devolvió las agresiones a Castillo. "Soy deportista", concluyó.