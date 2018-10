No se pueden permitir estos escándalos entre los representantes del pueblo

Un verdadero papelón es lo que se vivió hoy en el Concejo Deliberante, donde el edil del PRO Alberto Castillo y el de Unidad Ciudadana, Martín del Frari, terminaron un debate por la colocación de antenas termine a las piñas.

Es algo intolerable y que no se puede permitir para ningún ciudadano, menos para quienes dicen ser la voz de los vecinos en el cuerpo deliberativo por excelencia de la Ciudad.

En momentos comenzará la sesión semanal y se espera conocer la opinión de todos los concejales al respecto, ya que estimamos será el tema excluyente de la jornada. También hay que ver qué decisión se toma desde el Cuerpo, ya que actitudes como estas deben ser aclaradas y castigadas, por el bien de la institución, y por respecto a todos los vecinos.

Según la versión de Del Frari, en el día de la fecha, pasado el mediodía dentro de las instalaciones del Recinto del Concejo Deliberante, fue agredido física y verbalmente en la Comisión Especial de las antenas por el Concejal Castillo del PRO.

En tanto, las versiones de lo que ocurrió son muchas, y algunos testigos aseguran que hubieron gritos e insultos.

Desde el PRO no hubo ni una manifestación al respecto y el concejal no atiende a los medios de comunicación para dar su versión de los hechos.

Desde el Partido Obrero

La concejal Cristina Foffani, del PO, dijo que la reunión de la comisión especial sobre antenas, comenzó con una maniobra por parte del oficialismo, trayendo a hablar a un representante de Telefónica, Miguel Ángel Staiano, ocultando el interés personal del profesional por defender a las operadoras. Es por esto que presente una nota al comienzo, invalidando la imparcialidad del mismo. Luego de escucharlo, y de las alocuciones de varios concejales, cuando me habían dado la palabra, la comisión termino la abruptamente por una riña a trompadas entre los concejales Castillo y Del Frari.

En tanto que Vecinos Autoconvocados dieron a conocer un comunicado al respecto donde dicen que "lamentamos profundamente lo sucedido esta mañana en el Concejo Deliberante, donde el Concejal Del Frari sufrió una agresión física fuera del recinto por parte del Concejal Castillo, mientras que la Concejal Foffani sufrió agresión verbal por parte del Concejal Pasarell en el recinto, al relatar ella lo que estaba sucediendo fuera. Manifestamos nuestra convicción de que son necesarios el diálogo y el respeto para llegar a acuerdos y lamentamos que nuevamente la Comisión Antenas no pudo trabajar, porque finalmente los gritos del Concejal Córdoba impidieron continuar con la reunión y hubo que levantar la sesión. Hemos sido testigos de lo sucedido y en ningún momento nadie agredió físicamente al concejal Castillo, por lo que además queremos desmentir esa versión. Hacemos un llamado a los concejales para que podamos avanzar en el tratamiento de esta ordenanza de antenas acercando posiciones, en resguardo del bienestar de todos. La salud y la vida no se negocian. Que las empresas de telefonía inviertan en mayor tecnología para que la conectividad no ponga en riesgo nuestra salud. Que el control sea independiente y local. Que podamos avanzar acordando estos temas para contar pronto con una ordenanza que nos represente y proteja a todos".