Caprichos de Salta: Aquelarre

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

Han pasado tres horas desde que la lluvia cesó en Salta. El clima está bastante pesado y los fastidios asoman, como los sapos, por todos los rincones. El ciego Jorge me arrastra por un senderito embarrado al costado del Río Arenales. Unos perros flacos nos salen al cruce desde una casa vieja de adobe que se niega a ser tapera. Sobre el pilar que alguna vez fue del medidor de luz, un gato tuerto mira sin moverse. Del interior de la casita surge una voz profunda, colocada. Parece ser acompañada por un silencio, tan profundo como ella, cuyos dueños, en la penumbra, no se dejan distinguir.

Entramos al lugar y nos sentamos en un banco que se halla en un rincón. La voz hace una pausa y nos da la bienvenida. Hay cuatro o cinco filas de bancos, todos ocupados, como si fuesen los de la nave central de una iglesia. La voz retoma su exposición.

“Abundan los relatos orales y escritos acerca de transmutaciones. Para algunos son charlatanerías, para otros son indicios de la complejidad de la vida; una vida que no alcanzamos a entender. Cambiar está mal visto. El cambio es temido. Eso tiene su origen en la memoria genética. En la vida ir cambiando es ir caminando lentamente hacia el final: nacimiento, infancia, adultez, senectud y muerte. Cualquiera sea el andarivel por el cual nos ha tocado correr para dale rienda suelta a nuestra existencia, la línea final siempre es la misma… pero… hay algunos cambios que no son lineales; parecen ser saltos (podríamos decir que son evolutivos… aunque descreo de eso) Saltos que no modifican el camino, que es uno, pero si la forma de andarlo. Gregorio Samsa se transformó en un insecto; Dafne se convirtió en árbol de laurel; los séptimos hijos varones se transforman en lobos y el conde Vlad puede ser un vampiro, rata o lobo. Dionisio podía transformarse en león o cabra. Zeus solía aparecerse como un toro blanco, un cisne o águila. Algunos superhéroes, que no difieren mucho de los dioses griegos o egipcios, toman formas y atributos de animales, plantas o elementos. Esos cambios, según convenga a la reflexión final de la historia, son dones o castigos. Eso depende de quien construye el relato y cuáles son las razones para hacer observar causas y efectos de algunas conductas. Malditos seres humanos que se valen de las gracias de la fauna para mostrarse impunes o recurren a la generosidad de la flora para curar sus almas enfermas cautivas en cuerpos frágiles. Injustos desde su génesis ¡Ingratos y soberbios sin más razones que las de ocultar su pobreza espiritual! Se insultan llamándose como roedores o ponderan sus apetitos con referencias a los grandes felinos ¡Necesitan sentirse fuertes degradando a la naturaleza toda, de la que son su más miserable expresión!”

Un viento levanta las cortinas y una explosión de chillidos y aullidos ensordecedores se hace presente. La oscuridad se dispersa y por la puerta salen cientos de insectos, arácnidos, mamíferos pequeños y medianos, aves y batracios. El gato tuerto sigue, desde la puerta, la retirada masiva sin moverse. En el estrado, una cabra negra nos mira y nos dice:

“Cuando uno de nosotros, que somos todos y no somos ustedes, se transforma en humano…lo condenamos a muerte. Ahora pueden empezar a entender porque durante más de cinco mil años se practicaron los rituales de sacrificios humanos. Para nosotros transformarnos en ustedes es transformarnos en monstruos. Mientras el Minotauro estuvo vivo, ustedes estaban controlados. Teseo fue el verdadero monstruo…”

Salimos de ahí. El gato tuerto, siempre sin moverse, saludó: “Adiós, muchachos… ¡Un gusto verte otra vez, Jorge!

Jorge sonrió y solo dijo “Miaaaau”.