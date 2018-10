Creer o reventar: Mientras editaba una sección de fotos, se encontró con el duende

Cuando termino la sesion, fue hacia su estudio a realizar las ediciones ediciones de la misma. Mientras editaba, encontró en una foto una figura, con caracteristicas similares a la de una criatura mitológica de forma humanoide ... UN DUENDE.

" Fui a hacer fotos en la plaza y en dos fotos salio un duende. Me dio escalofrío cuando vi esas dos fotos". Comentaba al sitio.

Ademas señalo que le llamo mucho la atención porque en las otras fotos, mientras iba editando, no había nada.

' Al llegar a casa las descargue en la compu y me puse a revisar por las mejores, las iba editando una por una cuando paso a otra fotografía y noto algo raro y que en las otras fotografías no estaba, al hacer zoom me doy que era un Duende u otra cosa rara. Seguí revisando las demás fotografías y no apareció más, sólo en dos de las 124 fotos".

Creer o reventar... Aunque muchos diran que estas pequeñas criaturas no existen.



Fotos Juan Luna.

Fuente: Código Abierto