FIAT Chrysler, la empresa detrás de los aumentos exhorbitantes en planes de ahorro

“No hay que firmar estos planes de ahorro” es la principal sugerencia de la abogada Liliana Musa, al menos hasta que Argentina vuelva a encontrar una estabilidad económica. Le letrada es una de las damnificadas por los aumentos abusivos en las cuotas de Planes de Ahorro de FIAT, y representa al grupo de damnificados que denunciarán de manera conjunta a la empresa automotora.

“Yo soy clienta de FIAT y siempre tuvimos un trato excelente, nunca tuvimos problemas, siempre nos informaron muy bien. Hace unos meses empezamos a detectar que tenían otra política comercial, donde sólo prevalecían los intereses comerciales de la empresa FIAT, perjudicándonos con intencionalidad de abuso, con perjuicio económico deliberado y maquinado para estafarnos con engaños, mentiras y ocultamiento de la verdad”, sostuvo Musa.





De acuerdo a lo que explicó la abogada, los problemas iniciaron cuando la empresa Chrysler compró acciones de FIAT y pasa a conformar el coloso Fiat Chrysler Automobiles (FCA), cambiando la metodología en los Planes de Ahorro y en las políticas comerciales.

“El consumidor de FIAT es una persona que no quiere gastar mucho, los autos no son muy costosos, no consumen mucho combustible. Uno busca FIAT por ser económicos y no representar grandes gastos. Los problemas comenzaron cuando, sin informarnos, la administradora FCA que crea los grupos, aumenta de manera abusiva los precios de las cuotas”, sostuvo Musa.

La abogada explicó que, entre las normas que se inclumplen, se encuentra el artículo 32 de la Resolución 08 del 2015, de la Inspección General de Justicia, que es la que regula este tipo de contratos de ahorro para proteger de alguna manera a los consumidores. La resolución obliga a la administradora a buscar el mejor precio del auto, es decir que si en la misma concesionaria el mismo modelo de auto sale $500.000, pero en el plan de ahorro lo cobran $700.000, se está violando la norma.





“Ingresar al plan de ahorro es la peor decisión económica que he tomado en mi vida”, consideró la letrada. “Ya sabemos que las cuotas van a subir $1.000 por mes, hasta terminar en diciembre del 2019 con una cuota de $22 mil. Según ellos esto es legal. Es la respuesta que nos da de FIAT. El objetivo es no poder cancelarlo, en Derecho del Consumidor esto se llama abuso de posición dominante”, expresó.

La estafa no termina ahí. El objetivo de la empresa es que el cliente, en algún momento llegue a un punto en el que no puede pagar más la cuota. Entonces ofrecen una “solución”, cambiarse al plan “Subite”. “Este plan es otra trampa peor porque, mediante engaños, perdés todo lo que pagaste antes, todo lo ahorrado se pierde y comienza de cero un nuevo plan, y se vuelve a iniciar el círculo”, aclaró Musa.

Un mega delito de guantes blancos que nadie investiga. “Es un mecanismo que mueve miles de millones de dólares. Pero del otro lado estamos todos los argentinos que tenemos que unirnos y enfrentar a estos grupos poderosos para que se vayan del país. Estas marcas vienen de otros países donde ya descubrieron sus maniobras y los echaron”, dijo.

Lo que este mecanismo deja al desnudo es, por un lado la ausencia de legislación y por otro, el desconocimiento de los clientes y la confianza ciega en lo que el vendedor le dice, sin comprender el contrato que firma.

“La verdad es que en Argentina nadie entiende los contratos. Cada uno de nosotros puede iniciar una recisión contractual más daños y perjuicios, pero no hay abogados especializados. Yo voy a hacer un modelo y voy a difundir a nivel país para que se haga una industria del juicio por estos casos. Desde los Colegios de Abogados, desde los Foros, vamos a capacitar a los abogados”, manifestó con valentía la abogada.

A modo de prevención, la abogada, que a partir de ser una damnificada investigó muchos sobre el tema, recomendó no inscribirse en los planes de Ahorro de FIAT. “La gente que se inscriba ahora en los Planes de Ahorro van a estar mucho más perjudicados, esto se va a convertir en una bola de nieve. Va a generar una crisis económica a nivel nacional sin precedente”, dijo casi apocalípticamente.

Según indicó Musa, FIAT hoy tienen cerca de 260 mil autos que no saben a quién vender. Lo que van a hacer es contratar a miles de personas para que vendan los Planes de Ahorro. “Aprovechándose del proceso inflacionario, suben de manera abusiva los precios de los vehículos. Unilateralmente ponen el valor que se les da la gana, son precios inventados y la Inspección General de Justicia brilla por su ausencia. No hay que firmar estos planes de ahorro hasta que Argentina vuelva a tener una estabilidad económica, es como empeñar la vida”.