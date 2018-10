Laguna Esmeralda, buzos descubrieron la profundidad del espejo de agua

Tras el impacto que causó este nuevo lugar escondido entre los cerros, la División Lacustre decidió ir y conocer el terreno. No sólo inspeccionaron camino sino que también exploraron el fondo de la misma. Conocé las nuevas recomendaciones.

El jefe de la División Lacustre de la Policía, ]Adrián Sánchez dijo a InformateSalta que tras el “boom” que causó Laguna Esmeralda (Paicas), emplazada en la zona de Yacones, la institución policial armó una comisión y a bordo de una camioneta inspeccionaron el lugar.

A bordo del vehículo la comisión hizo 20 kilómetros hasta el espejo del agua, determinaron que el mismo se alimenta de agua de río y que tiene una extensión de 150 por 120 metros y una profundidad de 3 metros.

“La profundidad no superaba los 3 metros, en las orillas había 2 metros pero había piedras en el fondo, nosotros en las redes sociales que yo hice una investigación, pude ver gente que se arrojaba de cabeza y una lesión en ese lugar traería consecuencias bastante serias”, explicó.







El trayecto

En cuanto a los que todavía desean aventurarse a pie, explicó que deben hacer una caminata de más de 3 horas y que cualquier accidente a pesar de la pronta asistencia no sería menor a las 3 horas ya que una ambulancia no llega al lugar.

“Un esguince ocasionaría que sus amigos tengan que caminar 2 horas y media de vuelta, juntar ayuda, conformar una comisión, ya que una ambulancia no entra al lugar, si bien es cierto que la policía tiene gente especializada la ayuda no sería inmediata, entonces un esguince se complica, no hablemos de un golpe en la cabeza” explicó.





Recomendaciones para concurrir

Ir con un guía, esto evitaría extraviarse en el lugar lo cual es muy fácil

Usar un buen calzado ya que hay lajas filosas y piedras

También advertir que es un lugar silvestre por lo tanto hay insectos, alimañas y víboras

Llevar suficiente agua

Evitar concurrir en época estival

Desde la fuerza policial, si bien cuentan con el equipamiento para rescate, piden conciencia a la hora de aventurarse a este lugar, sobre todo en estas circunstancias donde ya se están registrando lluvias, circunstancias en que esta laguna se forma por río y cuando este crezca, la misma desaparecerá y de aventurarse podrían ocurrir ahogamientos, se debe cruzar hasta 7 veces el río, por lo tanto evitar concurrir en época estival.

Además, advirtió que la profundidad de la laguna puede crecer debido al terreno que la conforma, con barro y piedras.