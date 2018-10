La amenaza de un femicida: “Estando preso me voy a encargar de destruirte”

El 3 de enero pasado Graciela Natalia Villán, una joven madre que reside en barrio El Tribuno, vivió un verdadero calvario cuando su ex pareja y padre de su hijo, Fernando Ariel Chipolini, intentó asesinarla. No conforme con no haberlo logrado la amenazó: “estando preso me voy a encargar de destruirte.”

Ayer la justicia dio su veredicto, sentenció al atacante a 13 años de prisión preventiva y al salir de Ciudad Judicial, Natalia, con el recuerdo vivo de aquella noche pero conforme con la pena, dirigió algunas palabras.

“Es un dolor muy grande, tanto como para mis hijos que es por ellos que estoy acá, cuando pasó todo esto me levanté por ellos. Lo que escuché estos días fue tan absurdo todo, incluso ahora saliendo de la sentencia, sus familiares que me gritaban que yo era la culpable, están tan equivocados. Una de las hermanas es la más culpable de todo por no haber parado a su hermano en su momento cuando yo le avisé que su hermano era violento,” dijo a Somos Salta.

En este sentido, contó que desde hace 3 años solo los une su pequeño de hijo de 4 años, quien también fue víctima de ataques, pero ya no una relación sentimental. “Como dicen todos, él estaba obsesionado conmigo, y esa noche no hubo ninguna violencia emocional como declaró, como dijeron sus amistades,” expresó.

La mujer explicó que el ataque, el peor de todos pero no el único antes ya le había partido la nariz de dos cabezazos, se desató cuando su celular no paraba de recibir notificación de WhatsApp, lo que motivó el enojo de Fernando. “Se refirió a mí toda esa noche diciéndome que me iba con machos, yo soy un ser humano, le dije que sí pero para tranquilizar la situación, él se violentaba por cualquier cosa,” manifestó.

Pese a ello, el hombre sacó un cuchillo y comenzó, sin piedad, a propinarle cuchilladas. “El me dejó porque pensó que yo estaba muerta, todo esto no es que lo hizo porque me quería asustar, no fue una sola puñalada, clavó varias veces el cuchillo y para rematarla me dio en el pecho. Si soy un milagro o no, no lo sé, sé que Dios estuvo conmigo,” indicó.

Hoy las secuelas en el cuerpo y la mente de Natalia son muchas, tiene parte de sus cuerdas vocales y la mitad de su lengua paralizada, lo que no le permite hablar con normalidad ni deglutir bien los alimentos; perdió fuerza en su brazo izquierdo y además un terrible daño psicológico.

“De acá a 13 años yo ya más o menos tengo proyectado que voy a hacer porque como él siempre me amenazó que me iba a matar pero nunca lo imaginé. Incluso llegamos a hablar, en una de las discusiones me dijo estando preso, yo no voy a estar pedo, me voy a encargar de destruirte,” concluyó.