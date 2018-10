Mauro Zárate contó cómo se vivió River-Gremio en la concentración de Boca

La posibilidad latente de un Superclásico en la final de la Copa Libertadores acapara gran parte de la atención en las series de semifinales. Ayer jugó Boca y ganó; el día previo lo hizo River y perdió, un partido que siguieron de cerca los jugadores del Xeneize aunque, según Mauro Zárate, el gol de los brasileños "no se gritó".

"¿Viste que cuando vos deseás el mal después te vuelve?", comentó Mauro entre risas en diálogo con Líbero. Además, aseguró que el plantel conducido con Guillermo estaba totalmente enfocado en el choque con Palmeiras: "Nosotros teníamos que ganar; creo que el resultado de River no entró en juego... además pueden ir allá y darlo vuelta tranquilamente".

"Hay que darle la importancia que tienen a la gente y a la Bombonera"

El delantero aseguró que el mítico estadio es el responsable de que los rivales de Boca se preocupen más por defender que por atacar cuando vienen a jugar a Buenos Aires.

“Es la Bombonera. Cruzeiro es un equipo que juega muy buen al fútbol, vimos muchos videos y tenían externos que eran aviones. Thiago Neves también, parecía Kaká y en la Bombonera no apareció ninguno. Y ayer de Palmeiras no apareció ninguno. Entonces hay que darle la importancia que tienen a la gente y a la Bombonera, que nos está ayudando y no está dando una mano increíble", tiró el delantero.