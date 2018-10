El día que Marcelo Gallardo confesó que era hincha de San Lorenzo

“No me lo digas por decir, sé honrado: ¿sos de River?”, pregunta el locutor. “No. No soy de River, soy de San Lorenzo. De chiquito fui de San Lorenzo por mi viejo. Iba de vez en cuando a la cancha pero ahora se me complica”, asegura el ídolo y DT de River.

El video fue rescatado y publicado por la reconocida página cuerva “Debate San Lorenzo”.

Marcelo Gallardo a los 17: “No, no soy de River. Soy de #SanLorenzo, de chiquito lo fui por mi viejo. Iba de vez en cuando a las canchas a verlo pero ahora no pudé ir más y dejé de ir”. pic.twitter.com/RBzeSsW0Ef — Debate San Lorenzo. (@DebateSL) 25 de octubre de 2018

En las imágenes se puede ver a un adolescente Marcelo Gallardo que, con apenas 17 años, arrancaba su camino como estrella del Millonario.

El debate no demoró en llegar. Algunos tuiteros millonarios cuestionaron la aparición del video, preguntándose qué querían demostrar. Desde el portal fueron concretos: “Una curiosidad”. Quizá una curiosidad que muchos no conocían.

Uno de los tantos casos de ídolos identificados con un club que de chicos eran de otro.