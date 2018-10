Mató un ladrón para defender a su novio y la justicia la sobreseyó

El 15 de diciembre de 2017 una joven pareja estaba comprando en un almacén de Orán cuando dos ladrones aparecieron y los amenazaron con un cuchillo para quitarles el celular. Uno de ellos lo arrojó al interior del negocio y comenzaron a golpearlo, su novia, de 16 años agarró el cuchillo apuñaló y mató a uno de ellos. Ahora la jueza de menores, María Laura Toledo Zamora, la sobreseyó por legítima defensa.

Para la justicia actuó en defensa propia y en la de su novio, que estaba siendo golpeado por los ladrones. Durante la investigación dijeron que ella se encuentra estudiando, no presenta comportamiento problemático en el entorno familiar, su concepto vecinal es muy bueno y no muestra antecedentes de consumo de sustancias”, dicen los informes y agregan que no posee trastornos psiquiátricos ni psicológicos de ningún tipo.

Toledo Zamora dijo que “debe interpretarse la legítima defensa como la reacción justa contra la injusticia, por lo que se considera que el accionar de la joven, encuadra en la justificante, toda vez que ella y su novio sufrieron una agresión ilegítima; el medio empleado para repelerla fue un arma filocortante que el propio occiso (Mendoza) llevó al lugar de los hechos y no hubo ningún tipo de provocación por parte de la pareja damnificada”. También consideró “que hubo una situación de peligro grave y concreto, que es lo que llevó a la imputada a actuar en defensa de su pareja y por qué no, de ella misma”.