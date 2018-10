Salteños volverán a marchar el domingo en contra de la ideología de género

El diputado Andrés Suriani, uno de los primeros salteños que levantó la bandera en contra de la ideología de género en las escuelas, es uno de los organizadores de la próxima marcha que se realizará el domingo, desde la Legislatura, a partir de las 15.30 horas.

“Más allá de que el ministro de Educación haya dicho que no se va a modificar la ley ESI del año 2006, ya se está dando ideología de género sin ley, es decir que las propuestas que hace el ministro a través del Concejo Federal de Educación están atravesadas por la ideología de género, y toda la bibliografía que se ha entregado a los docentes y a los instructores que están yendo a las escuelas para poder aplicar la ley, lo hacen en función de la ideología de género”, dijo Suriani.







De acuerdo a lo que manifestó el diputado en InformateSalta, consideran que “hay un verdadero acoso sexual hacia nuestros niños. Tenemos todos los libros de contenidos, cuando hablan de enfoque o perspectiva de género, es lo mismo. Se usa mucha falacia y se edulcora la propuesta, mostrando que es respeto a la diversidad, igualdad, pero en esos contenidos has solamente la mirada de un grupo pequeño que quieren imponer una ideología perversa”.







Suriani insistió en que las leyes de la minoría no pueden ser la pauta cultural que se impone a la mayoría: “Hay que promover el tipo de familia de padre y madre como ideal, donde vamos a respetar a la minoría y la minoría también tiene sus leyes para poder concretar sus derechos. Se puede enseñar que existen cosas minoritarias, pero no ponerlas como una categoría ideal, porque no es lo mismo tener un papa y una mamá, que tener dos papás”.







Con respecto a la marcha del domingo, el legislador de Cambiemos sostuvo: “Vamos a estar en la Legislatura con una gran consigna ´Con mis hijos no te metas. Sí a la vida, No a la ideología de género´. Iremos hasta el parque San Martín invitando a los padres de Salta a que estén atentos y no permitan que ideologicen a sus hijos en las escuelas. Hablé con la ministra de Educación y me dijo que está en contra de la ideología de género y sabe que tiene ideólogos dentro de su equipo de trabajo”.

Finalmente, Suriani cuestionó por qué la Provincia está obligada a aceptar los contenidos que bajan desde Buenos Aires,” cuando acá tenemos una ley del 2004, que está promulgada, y que habla de valores, de contenidos que tienen que ver con nuestra forma de ser, con nuestra cultura. Por qué no podemos hacer respetar el artículo 15 de la Constitución que nos permite autonomía en materia educativa, por qué los salteños no podemos hacer nuestros propios manuales.”