López Arias minimizó las críticas de Wayar: "Me causa gracia"

El ministro de Derechos Humanos se mostró despreocupado por las acusaciones del ex vicegobernador, tras denunciar la proscripción de su lista para las internas del PJ. Afirmó que solo le interesa hablar de proyectos. "Si nos agreden será problema de ellos", sentenció.

Luego que se diera a conocer que solo la lista encabezada por el gobernador Juan Manuel Urtubey cumplía con los requisitos necesarios para competir en las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) en Salta del próximo 25 de noviembre, el ex vicegobernador y dirigente del frente Agrupaciones Peronistas de Salta (FAPSa), Walter Wayar denunció la proscripción de su lista.

En medio de su enojo por lo ocurrido, Wayar acusó al ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, de presionar y amenazar a compañeros que ya habían armado listas para que le quiten el apoyo a su lista. “Es una muestra más de las actitudes no democráticas del actual presidente, en todos los municipios hicieron decir a través de medios de comunicación que habían hecho la unidad”, manifestó.

InformateSalta dialogó con López Arias, consultándole su parecer sobre lo expresado por el ex vicegobernador. Sin embargo, el ministro le restó importancia: “Me causa gracia, pero gracia que lo diga él”. En ese sentido, diferenció su política “de proyecto, de generarlos y ganar la confianza de la gente con proyectos”, de la que realiza Wayar quien “ha crecido toda la vida en la política de aparatos”.

Por otra parte, López Arias aseveró: “Nosotros trabajamos en un proyecto simple, si adhiere o no es problema de él, que es ‘Urtubey presidente’; no hablamos de los demás, si nos agreden será problema de ellos, no nuestro, así que nosotros vamos a hablar de nuestros proyectos, nada más”.

Así mismo, el ministro desconoció qué pudo llevar a Wayar a realizar sus manifestaciones. “Es muy particular, él es candidato a todo, está siempre en todo y está enojado con el mundo; igual es problema de él, así que no voy a entrar en discusiones histéricas, no vamos a perseguir ni a apretar a nadie”.

Finalmente y con respecto al malestar del ex candidato a intendente capitalino por lo ocurrido con su lista, analizó que las reglas para la presentación de las postulaciones “están de años, nadie quiso nunca cambiarlas, a nadie se le ocurrió y menos a él, el reglamento actual vigente es el que vamos a cumplir extrictamente”.