La Armada garantiza el cumplimiento del contrato para la búsqueda del ARA San Juan

La Armada informó hoy que coordinó con la empresa Ocean Infinity "la continuidad de la búsqueda en cumplimiento del contrato vigente", del submarino ARA San Juan, desaparecido en aguas del Atlántico Sur el 15 de noviembre del año pasado.



Lo expresó luego de que familiares de los 44 marinos del submarino dijeron por la mañana que la empresa encargada de la búsqueda de la nave había decidido "suspender su actividad hasta el mes de febrero de 2019".



Fuentes de la Armada consultadas por Télam consignaron que el contrato que suscribió la fuerza con la empresa establece que la búsqueda debe prolongarse durante 60 días operativos, y hasta ahora se cumplieron 44.



En ese sentido, explicaron que los días operativos se corresponden con el tiempo que el buque permanece operativo en el mar y que, en consecuencia, no se contabilizan las jornadas en las cuales las embarcaciones deben permanecer en un puerto.



Asimismo, se agregó que el contrato contempla una prórroga por 60 días más para que la empresa prosiga con las tareas de búsqueda.



Los familiares de la tripulación del submarino, del que se recibió la última señal el 15 de noviembre de 2017, transmitieron lo que les habían dicho otros familiares embarcados en la nave que busca al submarino, el Seabed Constructor.



Lo difundieron a los medios a través de un "parte diario" de comunicaciones, con la firma "Familias de los tripulantes del ARA San Juan".



"Nos informaron que se determinó en el día de ayer, desde la dirección de la empresa (Ocean Infinity) suspender la búsqueda hasta el mes de febrero", del año próximo. Según lo manifestado (por la empresa), les resulta inútil seguir ampliando áreas, por lo que van a realizar un estudio pormenorizado en tierra de toda la data recogida para luego determinar cómo siguen y por cuánto tiempo", agregaron los familiares en el parte.



En la licitación vigente la compañía, cuya responsable es el norteamericano Oliver Plunkett, cobrará 7,5 millones de dólares si halla al submarino, algo que no ocurrirá si desiste de la búsqueda antes de encontrar rastros del sumergible de la Armada Argentina.



Los familiares habían indicado también en el parte que el jueves 1 de noviembre arribarán "al puerto de Punta Arenas, puerto donde harán el cambio de tripulación", y agregaron que también desembarcarán del Seabed Constructor.



No obstante, voceros de la Armada aclararon que la fuerza garantizaría que la empresa estadounidense respete los términos del contrato.



El Saebed Constructor inició sus operaciones a principios de septiembre en el área en la cual el submarino se comunicó por última vez con la base naval de Mar del Plata.



A menos de tres semanas de cumplirse un año de la desaparición del sumergible, se sabe que navegaba a unas 240 millas náuticas de la costa, en el Golfo San Jorge, al sudeste de la península Valdés, en el Mar Argentino.



La Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, con sede en Viena, Austria, informó el 24 de noviembre de 2017 que detectó una explosión en la fecha en la que el submarino de la Armada se reportó por última vez.