Máximo Kirchner aseguró que "hay otro camino" al encabezar un homenaje a Néstor Kirchner

El diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner consideró que “hay otro camino” frente a las políticas que aplica el Gobierno nacional, al encabezar en La Matanza un homenaje a su padre, el ex presidente Néstor Kirchner, a ocho años de su muerte, informó Télam.



“No dejen que los convenzan que no hay otro camino porque hay otro camino y es entre todas y todos”, señaló el legislador santacruceño en un acto que se celebró en el club 2 de octubre de Villa Palito, de La Matanza.



Kirchner afirmó de cara a las elecciones del año que viene que “a esta Argentina la van a sacar adelante los trabajadores”, quienes -dijo- vivieron durante los años del kirchnerismo “como se lo merecían en base a su esfuerzo”



“Ustedes sí merecen. Nadie vivió por encima de sus expectativas. Los trabajadores y trabajadoras vivieron como tenían que vivir fruto de su esfuerzo, pudiéndose ir de vacaciones, comiendo en su casa y no en comedores. Esa es la Argentina que queremos y que vamos a ir a buscar en 2019”, apuntó.



El dirigente cuestionó las políticas del Gobierno y la decisión de acordar con el Fondo Monetario Internacional al señalar que "al final no hubo lluvia de inversiones. Nos devolvieron de la peor forma al FMI. Si había algo importante que habíamos logrado los argentinos era el desendeudamiento”.