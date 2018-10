Durante el régimen de visita, un papá salteño violaba a su hijo de 7 años

El caso salió a luz a partir de la denuncia radicada en la comisaría Décima, en un barrio de Salta, por parte de la madre del menor, quien dio a conocer los vejámenes sexuales que sufría a manos de su propio padre durante el régimen de visitas dispuesto por la justicia.

Según pudo conocer InformateSalta, la mujer reveló que en los últimos días su hijo se negó a ir con su padre durante los fines de semanas, por lo que al hablar con el mismo respecto a su postura, el pequeño le confesó que era víctima de abusos por parte de su progenitor, quien solía llevarlo a su vivienda, en la localidad de La Merced.

“Mamá te cuento, pero no te vas a enojar. Te cuento la verdad. Mi papá me hacía dormir a la una o dos de la mañana… yo estaba cansado y sentía que mi papá me tocaba la cola me metía algo largo por la cola y me dolía”, fue el relato del menor, según lo denunciado por la madre.

Asimismo, agregó que a raíz de estos abusos el chico le confesó que cuando iba de vientre, solía tener sangre en su cola. Ante esta situación, la madre radicó la denuncia y solicitó la detención de su ex pareja por la violación de su hijo.

Amenazado

Señaló que el acusado reside en un inquilinato, donde presuntamente también hacía ingresar a parejas para que tengan relaciones sexuales y otras perversiones a la que su hijo pudo haber estado expuesto. Respecto a por qué el niño no dijo nada antes, la madre contó que el propio menor sostuvo que estaba amenazado.

“Si no vas a la escuela voy a matar a tu mamá, a tu hermano, a tu papá (padrastro) y por último te voy a matar a vos… yo ya maté a tu abuelo, ahora voy a matar a los demás”, fue la amenaza que el acusado le habría hecho a su propio hijo para que no dijera nada.

La mujer solicitó medidas de protección y la asistencia médica e interdisciplinaria para su hijo, quien sufre de alteraciones respiratorias cuando ve aparecer a su padre, entre otros síntomas debido a los abusos sexuales sufridos.