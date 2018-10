Terrible caso: ¿Una avivada criolla o explotación laboral?

En la actualidad, muchas personas pierden su empleo, tema que fue eje de muchas opiniones durante la semana, así como también hay locales comerciales que solicitan empleados.

Mediante una publicación de Facebook una joven desempleada manifestó su enojo hacia un local comercial, más específicamente polirrubro de la ciudad Capital de Santiago del Estero,que solicitaba una empleada y solo “jugó” con su tiempo y necesidad ya que la hicieron trabajar durante tres días sin paga por una “avivada” por parte del propietario, quien ya llevaría casi dos meses con dicha modalidad para evitar pagar sueldo a una nueva persona como empleada.

En su publicación la joven expresaba: “Espero que no le pase a nadie más”.

“Hace más o menos dos meses vengo dejando currículum en varios locales, dejé en este y me llamaron, me dijo el dueño que vaya al día siguiente y fui. Me dijo que me ponía a prueba tres días, los cuáles no eran pagos, parte de ser esclavo es que no te dejen ir al baño, pero así trabajé los tres días porque necesito”, continúo en su relato escrito.

“Al llegar el tercer día me dice que me vaya que cualquier cosa me iban a llamar, además andaban los de la AFIP. Antes de irme me habla una chica que trabaja allí hace 6 meses y me dijo ‘así hace, llama a las chicas a trabajar 3 días, las hace hacer de todo y dice que te va a llamar’, yo era la chica número 18 que iba a trabajar, con qué necesidad se es tan mala gente, de jugar con la necesidad de los demás, aún más como están las cosas hoy en día”, agregó.

Para finalizar la joven aconsejó a las lectoras del grupo de ventas de la red social, “no se gasten en ir a buscar trabajo en ese local”.

Vale acotar que dicha publicación generó el repudio de las lectoras mediante innumerables comentarios, ante la decepcionante situación vivida por la desempleada.