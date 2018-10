Olmedo se baja de la candidatura a gobernador y dice que será el próximo presidente de la Nación

Envalentonado por el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, el diputado nacional por Salta Alfredo Olmedo dijo que se lanza por la candidatura a presidente de la Nación, y que no competirá en Salta. Es el momento de un cambio en la sociedad, dijo.

Olmedo confirmó anoche por El Debate DNI Salta, que será candidato a presidente de la Nación y deja de lado la puja por la Gobernación de la provincia.

El diputado nacional Olmedo confirmó en comunicación telefónica desde la Capital Federal, que se baja de la puja por la gobernación de la provincia, pero va más allá: también confirmó que será candidato a presidente de la Nación, ante la mirada atónita de los que participaron del programa anoche por Canal 10.

"Yo voy a ser presidente de la Nación. No tenga ninguna duda. Nosotros ya hemos organizado a nivel país con los hermanos evangélicos, con mucha gente católica, con otra gente que no es católica ni evangélica, pero que ve un país distinto que no ve ni Macri ni Cristina y ve un camino en el que hay que trabajar, que hay que salir, que hay que hacer las cosas claras, el orden, el respeto", expresó el legislador nacional.





Premisas

"Estoy trabajando con gente que cree que tiene que volver la seguridad a las calles, que tiene que volver la educación a las escuelas. Es lo que propuso Bolsonaro en Brasil, la familia como base de la sociedad y el respeto y el temor a Dios por sobre todas las cosas", opinó.