Remiseros continuarán encadenados en la Legislatura

Comienza una nueva semana de protesta de los trabajadores del transporte impropio de pasajeros. El reclamo lleva ya 14 días, y continuará por tiempo indeterminado hasta que se llegue a una solución. El pedido principal es que las licencias sean personales y no intervengan las agencias.

Carlos Escalante, uno de los remiseros que lleva adelante la lucha, dialogó con InformateSalta y señaló que continuarán apostados en la puerta de la Legislatura pidiendo por su fuente de trabajo. Fuera del palacio legislativo permanecen al menos 10 remises con banderas y choferes encadenados.

“No podemos permitir que el Gobierno otorgue las licencias a un puñado de agencieros para que ellos se enriquezcan evadiendo impuestos, explotando a los trabajadores. Los agencieros no invierten, no pagan impuestos porque todo lo paga el trabajador. Esto viene así hace 20 años. Nosotros decimos basta, que las licencias vayan para el trabajador y que dejen de lucrar con las licencias que supuestamente son dadas con un fin social, porque no hay ningún fin social”, dijo.







El hombre manifestó que esperan que ésta semana se avance con un proyecto de ley que apunta a quitarles las licencias a los propietarios de agencias de remises, que volverían al Estado y luego se les otorgaría a los que trabajan en el oficio franco de remisero.

“Hay 53 agencias que están supuestamente habilitadas, pero no están en condiciones. El Gobierno no controla porque van a medias, todos los salteños ven que nosotros salimos a trabajar como taxis porque las agencias no nos pasan viajes, cuando nos deberían dar como 20 viajes por día para justificar los ingresos”, manifestó Escalante.

El conductor se manifestó ofendido por la falta de respuestas hacia su reclamo genuino. “Nos duele que desde el Gobierno se intente minimizar nuestra protesta porque dicen que somos pocos, pero así seamos pocos o muchos, somos parte del pueble. Al igual que los agencieros, algunos funcionarios se están enriqueciendo con esto”, señaló.

Escalante ingresó al sistema de remises hace 10 años y su esposa hace aproximadamente cinco. “Tengo un hijo de 15 años que se queda en la casa de mi mamá o mi suegra y nosotros estamos acá, mi mujer va y viene porque ya está cumpliendo los 8 meses de embarazo y a veces no se siente bien. Tiene que estar en reposo”, expresó.





El chofer denunció también que muchos compañeros están siendo amenazados, por lo que no pueden acompañar la lucha. “Esto es una injusticia, nosotros venimos a pelear por los compañeros que están en las sombras, que vienen a dejarnos mercadería o dinero para ayudarnos. Algunos no se pueden sumar porque están siendo amenazados. La remisera “Su remis”, cuando ingresas como chofer te hace firmar un pagaré en blanco para tenerte amenazado. No es la única remisera que lo hace”.