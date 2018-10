Una ex catequista se suma a las denuncias por abuso contra el ex cura Lamas

Carla Morales perteneció a la Iglesia durante mucho tiempo, decidió alejarse y pudo ver con mayor claridad lo que le había sucedido. Esta mañana decidió denunciarlo penalmente. “Si no hablé antes es porque tenía vergüenza,” dijo.

Pese a los intentos de su familia por defenderlo, la situación judicial del ex cura Emilio Lamas se complica cada vez más. A la denuncia presentada por el ex monaguillo, Juan Carlos García, se sumó la de Carla Morales, una ex catequista, quien también lo acusa de abuso sexual.

La mujer oficializó la presentación esta mañana en Ciudad Judicial y viajó desde Buenos Aires, donde reside actualmente, para hacerlo. “Vine a hacer la denuncia penal. Es una deuda que tengo para conmigo, para con mi familia, para con Juan Carlos, para toda la comunidad. Me parece que es importante la denuncia penal,” dijo a Somos Salta.

En este sentido, contó que esperó hasta poder ser acompañada por su mamá, una fiel seguidora de la Iglesia, a quien le costó mucho ‘procesar’ lo que su hija decidió contarle en 2010, después de haber callado durante mucho tiempo. “Si no hablé fue porque sentía vergüenza, que nadie me iba a creer, porque no tenía las herramientas también, ahora puedo hablar, creo que la herramienta principal es mi voz. Estoy contenida, porque está muy familia. Sabemos que la Iglesia viene encubriendo a sus pedófilos,” indicó.

Carla servía a la iglesia desde muy chica, a los 9 años comenzó con la catequesis para poder tomar la Primera Comunión, fue allí donde conoció la Legión de María y el coro donde quiso quedarse hasta los 18 años. “Después me fui por otra razón. La pude ver desde otro lado. Lo de Emilio quedó guardado como una cajita hasta que lo pude ver en el 2006, con bronca, dolor, llanto, furia, pude cambiar todo eso porque sino te enferma o no te deja vivir y cambiando en acción para que seamos libres,” expresó.