Presidenciales 2019: “Se plantea votar un incapaz o un corrupto, Olmedo es un camino distinto”

Durante un programa televisivo, el diputado nacional Alfredo Olmedo anunció que se baja de la candidatura a gobernador y dice que será el próximo presidente de la Nación, ya que se postulará para ocupar el sillón de Rivadavia.

Al respecto del anuncio del legislador salteño, InformateSalta dialogó con el contador Carlos Zapata, integrante del partido Salta Somos Todos que conduce Olmedo, para consultarle el detrás de esta decisión.

“Es una cosa que se conversó por bastante tiempo, me parece que llegó el tiempo; siendo una persona que trabaja en la política con él, me complace que haya tomado esta decisión, la incursión de Olmedo me parece provechosa para el país”, aseveró Zapata. Del mismo modo, subrayó que en cada elección “se nos planteó votar un tarado, un tonto, un incapaz o un corrupto, Olmedo es distinto, plantea un camino distinto”.





Por otra parte, el ex diputado provincial comentó que desde su espacio observaron “cómo se lo traiciona al pueblo y su credibilidad, con el engaño para disfrazar la incapacidad de gobernar o disfrazar el robo (…); para los argentinos no vamos a priorizar intereses particulares”.

En cuanto a la figura de Olmedo, analizó que “siempre ha sido consecuente, no ha cambiado de vereda, mantuvo siempre sus principios, su trabajo, su respeto (…), no me cabe la duda sobre la capacidad de Olmedo de llegar al ciudadano”.

Con respecto a las ideas a proponer al país, Zapata resumió: “Son claras, sencillas, el camino para reencausar la Argentina pasa por la honestidad de la política, la valoración del esfuerzo del ciudadano en el aspecto productivo, una austeridad en el mercado, amor por la Patria, ser respetuoso de Dios al no defraudar la confianza por la fe del pueblo”.