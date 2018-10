Presupuesto 2019: "Creemos que hay que aprobarlo, Argentina necesita tenerlo"

Durante la tarde de este lunes, los legisladores de la Cámara de Senadores de la Nación recibieron al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien expuso los detalles del proyecto de Presupuesto 2019, junto a sus modificaciones que tuvo en Diputados.

Al respecto de este encuentro, InformateSalta dialogó con el senador Rodolfo Urtubey, quien realizó un balance de la reunión. “El ministro y su equipo expusieron el Presupuesto, obviamente defendió su punto de vista, destacó las modificaciones que realizó Diputados, y pidió el apoyo del Senado en el presupuesto”, resumió.

En cuanto a la necesidad de su aprobación, Urtubey sentenció: “Creemos que hay que aprobarlo, por supuesto nos hubiera gustado otro tipo de presupuesto, pero no estamos a cargo de la conducción del país; en ese sentido creemos que la Argentina necesita tener su presupuesto y que deba cumplirse, no como el del año pasado que, es notorio, no se cumplió”.

Por otra parte, el senador nacional salteño confió en que “una gran parte del bloque va a apoyar el presupuesto, le va a completar la sanción”. También señaló que faltarán dos o tres sesiones de la Comisión de Hacienda, antes de su tratamiento el próximo 14 de noviembre.

Finalmente, bregó por la calma y tranquilidad para dicha jornada, a fin de evitar los problemas que se suscitaron cuando el proyecto pasó por Diputados. “Uno apela que podamos hacerlo en paz, en tolerancia, que cada uno pueda expresar su postura y votarlo o no, pero que se de en un marco de debate democrático”, concluyó.