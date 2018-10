Conmovedor relato de la familia del joven apuñalado en Bº San Pablo: “Trató de evitar un asalto”

Luego que se difundieran varias versiones sobre el confuso episodio en el que le arrebataron la vida Federico Calisaya, de solo 19 años, su hermana Mariana, a través de las redes sociales, aún conmovida por todo lo sucedido, contó su versión de los hechos y lo recordó con profundo amor.

La joven contó que su hermano perdió la vida al intentar defender a una señora que era víctima de un asalto. “Él decidió no ser indiferente a los problemas que tenemos como sociedad y en ese acto entregó su vida. Se que se encuentra en paz porque una persona que entregó su vida por salvar a otra no es otra cosa que un héroe”, contó.

Luego recordó con sentidas palabras a Fede o Bubu, como le decían en la familia. “Con los pocos años que pudimos disfrutar de él nos entregaba algo maravilloso que era alegría, era nuestro loquito lindo, un chico que vivía diciendo y haciendo payasadas para hacer sonreír a las personas, era un ser sin maldad”, detalló.

En la oportunidad, recordó parte de los momentos vividos durante la niñez. “Aún recuerdo cuando mi papá salía a caminar por la vereda de esquina a esquina para que él pudiera dormir, cuando sin querer se me cayó del andador, cuando solía mandarse cualquier tontería de niño chico y yo solía cubrirlo y sobre todo nuestras peleas que parecíamos dos luchadores libres”, dijo consternada.







También habló acerca del dolor de su mamá, a quien le arrebataron a su angelito como ella solía llamarlo. “Fue un niño que fue esperado con tanto amor y entusiasmo”, describió con profundo pesar.

Pero eso no es todo. Fede era papá de una bebé, a quien no pudo disfrutar. “Él no estará en su bautizo, su primer año, su primer día de escuela. Todo eso le robó ese hdp… a mi hermano”, detalló.

Por último, solo pidió respeto por la familia y por sobre todo Justicia por su hermano.

Emocionante despedida de amigos

Tras la temprana e inesperada partida de Federico, fueron muchos los mensajes de acompañamiento hacia la familia. En los textos todos recordaban anécdotas y buenos momentos compartidos con Chupa, como solían llamarlo.