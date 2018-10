Rosario de la Frontera: denuncias de campaña

Parece que Orozco no puede más de la ansiedad, y sus intenciones de ser candidato a intendente del municipio de Rosario de la Frontera lo superan.

Tras una serie de ataques mediáticos, atribuyendo al actual jefe comunal irregularidades de las más diversas, queda claro que todo tiene que ver con un juego político. Es evidente que pretende posicionarse entre un electorado que por ahora le permanece esquivo, y desgastar al intendente Solís, cuya gestión goza de buena imagen.

Según da a conocer El Tribuno hoy, Orozco "invito al intendente (Gustavo Solís) para que públicamente y en presencia de vecinos, concejales y periodistas, cara a cara, frente a los hechos que he denunciado, demuestre y presente pruebas de que estoy equivocado".

Resulta al menos llamativo, pues las denuncias se hacen en la Justicia, y es ante ella donde hay que presentar pruebas. ¿O será que el legislador pretende convertirse de un día para otro en Juez y parte?

El intendente ya recurrió a la Justicia y solicitó una Auditoría interna para que se investigue y se aclaren la acusaciones de parte de un vecino, pues consideran que la misma comuna podría ser la damnificada en alguna maniobra fraudulenta.

Según Orozco, "las denuncias que hice son dos, una donde resulta damnificada la Municipalidad. En este caso sería la sociedad en general, la cual realicé en el Juzgado Federal caratulada como supuesta malversación de fondos y otros hechos a caratular".

Sin embargo, quizás buscando disimular sus verdaderas intenciones, dijo: "No tengo ninguna cuestión personal con Solís y mucho menos con los empleados municipales, por eso lo invito al intendente para que demuestre su inocencia".

Las elecciones son en el 2019, y adelantar los tiempos, generar malestar, recurrir a denuncias electorales cuando la situación económica y social para todos no es la mejor, es atentar contra del bienestar de la comunidad. No es el momento, no son las formas.