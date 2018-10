Denuncian a una clínica por desechar residuos patógenos irresponsablemente

Cansado de ver como la Clínica de Neurodiagnóstico, ubicada en Jujuy 140, no cumple con las normativas vigentes y arroja irresponsablemente los residuos patógenos a la calle, Julio, un vecino que pasa todos los días por el lugar, decidió denunciar la situación públicamente.

En diálogo con InformateSalta, el hombre contó que desde hace algún tiempo observa que en las noches depositan jeringas, gasas con fluidos y pañales para adultos en bolsas comunes, las que muchas veces se rompen y exponen a los salteños al peligro de contagiarse alguna enfermedad.

“La recolección de ese tipo de residuos no es de esa manera, porque eso implica un riesgo para las personas. Me acerqué, le pregunté a un empleado y me dijo extraoficialmente que no están pagando a la empresa que los recoge que no es la misma que recolecta la basura común,” dijo a este medio.

Además, según pudo conocer Julio, el dueño de la clínica es también propietario de un geriátrico ubicado en el barrio San Carlos, en la zona sur de la ciudad, donde tampoco cumple con las normas en cuanto a este tipo de desechos.

“Están desechando los residuos de la manera que no se tiene que hacer porque justamente está hecho el protocolo para salvaguardar que otra persona se infecte o se infeccione con algo, que uno no sabe, porque son lugares donde están tratando enfermedades. Puede pasar por cualquier cosa por una negligencia de una persona que sabe que tiene que hacer las cosas y por alguien que no fue a controlar,” manifestó.

Finalmente, indicó que formalizó el reclamo en la Municipalidad de Salta, bajo el número de denuncia N° 22763, desde donde le indicaron que cursaran las actuaciones correspondientes al área de Medio Ambiente. “Le van a pedir el contrato vigente con la empresa, si no lo tienen, le van a hacer una multa,” concluyó.