River buscará dar vuelta la serie ante Gremio

Tras la caída por 1 a 0 en el Monumental, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, River no tiene margen de error en su visita a Porto Alegre. El Millonario, obligado a ganar para dar vuelta la serie, intentará hacerse fuerte en la casa de Gremio, el vigente campeón. Desde las 21.45, por Fox Sports 2.

Marcelo Gallardo -no estará en el banco debido a una suspensión- prefirió no mostrar sus cartas y nuevamente jugará al misterio. "Somos un equipo fuerte, que podemos ganar de visitante. Es difícil pero no imposible. No nos queda otra que ganar", declaró el entrenador en la previa a este compromiso.

Los hinchas del club de Núñez confían en que el Muñeco nuevamente sorprenderá con alguna estrategia, como sucedió en la serie de 2015 ante Cruzeiro (River ganó 3 a 0).



Se estima que Ignacio Fernández jugará en la mitad de la cancha en lugar de Juan Fernando Quintero, mientras que Ignacio Scocco le ganaría la pulseada a Lucas Pratto, el fichaje más caro en la historia de la institución.

Por el lado de los locales el mayor interrogante pasa por la salud de Luan, quien se perdió la ida por una lesión. El que podría retornar al equipo sería Everton. Walter Kannemann, debido a que llegó al límite de amarillas, verá el encuentro desde la tribuna.

Vale recordar que el ganador de esta llave se medirá en la final ante el vencedor del cruce entre Boca y Palmeiras (los argentinos ganaron 2 a 0 la ida, disputada la semana pasada en La Bombonera).

Probables formaciones:

Gremio: Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Paulo Miranda, Bruno Cortez; Michael; Cícero, Maicon, Ramiro, Everton o Allison; y Jael. DT: Renato Gaúcho.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martinez; Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco o Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Arena do Gremio

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay)

Hora: 21.45

Televisación: Fox Sports 2