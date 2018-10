Mujer aseguró que un duende la visitaba para "hacerle el amor"

María Concepción Zacarías, una mujer originaria de Tecomán, en el estado de Colima, en México, aseguró que un supuesto duende bajaba por las noches y le hacía el amor, lo que la hacía sentirse complacida.

Narró que antes de esta experiencia era completamente escéptica sobre este tipo de seres, pero afirmó que varios de ellos comenzaron a residir en su árbol, por lo que en las noches "bajaban a hacerme el amor".

La mujer, afirmó que en un inicio ella desconocía que se trataba de un "duende" y hasta confió que fuera su esposo, que no dormía en la misma habitación, quien estuviera entrando en su cuarto sin consultarla para tener relaciones por las noches.

Pero cuando decidió preguntarle a su marido si él era el visitante nocturno, éste la tachó de loca y dijo no saber nada sobre el asunto. Incluso sus propias hijas le decían que ella estaba inventando cosas. No obstante, la mujer, muy convencida, les deseó que tuvieran la misma experiencia.

Pero tiempo después el mismo cónyuge aseguró haber visto a un ser que descendía del árbol y se dirigía al cuarto de su esposa. Entonces, la señora comenzó a creer que era un ser mágico el que la hacía vibrar.



Mirá el video:

"Sí existen los duendes, no crean que no. Yo siempre supe que no fue un sueño. Sentía ’lo mojado’. La verdad es que sí existen las cosas", explicó.

Pero contrario a lo que podría pensarse, María nunca les tuvo miedo. "En cualquier otro momento me da una visitada y yo le doy" aseguró.

Adicionalmente, en una entrevista para un medio local, la quincuagenaria afirmó que en esas fechas estos entes además de hacerla gozar, le hacían "maldades", ya que le arrojaban cosas y la lastimaban.

La gente se burla diciéndole que sus hijas son producto de su relaciones íntimas con el duende; ella responde a las acusaciones afirmando que, de ser así, estaría muy orgullosa.

Incluso, dijo que espera que el duende vuelva a visitarlo pronto, ya que se cambió de domicilio y lo extraña por las noches.