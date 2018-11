Wanda Nara eligió un pantalón engomado para responder las críticas y explotó Instagram

Wanda Nara, modelo y esposa de Mauro Icardi, volvió a hacer arder las redes sociales. Resulta que la rubia siempre provoca miles de reacciones en cada una de sus publicaciones, y esta vez no fue la excepción.



Durante los últimos días de octubre, la mediática había sido duramente criticada por haber realizado una publicación en donde los seguidores hicieron énfasis en la utilización de Photoshop, un programa para editar fotos.

“Cuando no encuentren nada malo que decir… la mentira no falla… algunas cosas se pueden cambiar con Photoshop (que no uso) pero la ignorancia, la envidia y la frustración son difíciles de tapar… besitos desde mi trabajo (a quien corresponda)”, escribió Wanda al respecto.

Sin embargo, Wanda Nara no se quedó atrás y volvió a demostrar que es una mujer con mucha actitud y de gran presencia en las redes sociales. En esta ocasión, volvió a recurrir a su pantalón engomado, aunque esta vez en con el filtro de blanco y negro.

Además, la posición del brazo que había sido duramente criticada también cambió, y también se animó a dejar otro mensaje que asimilaba una descripción: “Algo altanera y vanidosa”, como expresa una de las canciones del cantante santafesino Leo Mattioli.

Lo cierto es que las publicaciones de Wanda Nara generan reacciones positivas como así también varias negativas. Cómo lo fue mientras festejaba el cumple años de su hija Isabella.

Además de muchísimas flores, luces y adornos, la rubia decidió contratar un unicornio verdadero. Aunque, claro está, como los unicornios no existen, trajo un caballo blanco al que le agregaron un cuerno.