Los bancos no atenderán al público el próximo martes

Los bancos no brindarán atención al público el martes de la semana próxima por la celebración del Día del Trabajador Bancario, informaron las entidades a sus usuarios.



Sin embargo, estará habilitada la operatoria online y habrá disponibilidad de dinero en los cajeros automáticos.



Además, se podrá retirar hasta 5.000 pesos de locales adheridos no bancarios.



Por último, desde los bancos aseguraron que no se podrán realizar operaciones con fondos comunes de inversión ni concertar operaciones con títulos valores.



"Las operaciones concertadas con anterioridad y que debían liquidarse ese día, se liquidarán el 7 de noviembre", informó, por su parte, el banco Santander Río.