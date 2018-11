Scioli apuesta a repetir su candidatura presidencial en 2019

"A la gente que me acompañó en las elecciones de 2015 le preguntaría: ¿Cuál sería la razón para que no me vuelvan a acompañar?", dijo en una entrevista que publica hoy el diario La Nación.



Tras recordar que en las elecciones de 2015, que llevó a la presidencia a Mauricio Macri, obtuvo 12 millones de votos, Scioli asumió que su candidatura sería dentro del peronismo



"Para ser competitivos no hay otro camino que la ingeniería electoral que usó Cambiemos, las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias)".



En este sentido, señaló que esa estrategia electoral debe ir acompañada "con políticas consensuadas, con un sistema D'Hont que integre las listas y que los que pierdan tengan el compromiso de acompañar la campaña e integrar el futuro gobierno".



Scioli dijo también que "hay que avanzar" más allá de lo que haga la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque aclaró que no se trata de "una falta de respeto" hacia ella



"La política tiene que adaptarse a las nuevas demandas sociales y no el elector a la política".



El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires señaló también que su lema es "construir sobre lo construido" y afirmó que para él "no es cuestión de decir barbaridades", sino ser "serios y responsables".



"El mundo se empieza a preguntar qué puede venir si cambia el Gobierno. No es cuestión de decir barbaridades, de decir que les vamos a hacer pito catalán, que no le vamos a pagar a nadie, y que el que invirtió que le vaya a reclamar a Macri", advirtió Scioli.