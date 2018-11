Son cuatro los sacerdotes investigados por abusos sexuales en Salta

La denuncia de Juan Carlos García y Carla Morales, quienes acusaron al ex cura Emilio Lamas por abuso sexual sacaron a la luz un historial de sacerdotes investigados por delitos de esa naturaleza. Desde el 2014 se abrieron cuatro causas y ninguna de ellas llegó a juicio.

El primero en ser imputado fue Alessandro de Rossi, el 9 de diciembre de 2014. El 21 y 30 de diciembre de 2016 detuvieron y acusaron formalmente a Agustín Rosa Torino y a la monja, María Pacheco. Mientras que el 17 de octubre pasado cayó detenido e imputado, Emilio Lamas.

Durante las investigaciones se determinó que son ocho las víctimas, pero sospechan que son más y que no denunciaron por temor. Hasta el momento se tratan de ex monaguillos o ex integrantes de una orden religiosa o parroquias.

Alessandro de Rossi



La primera denuncia realizada en contra de un sacerdote por un delito sexual en Salta, según investigó InformateSalta, se radicó el 28 de diciembre del 2013. Fue un joven de 19 años quien denunció al ex párroco de la Vicaría María Medianera de Todas las Gracias, ubicada en el barrio Islas Malvinas, en la zona de San Remo. En Ciudad Judicial hizo un relato pormenorizado de los vejámenes a los que fue sometido tanto él como otros niños. El hombre huyó a Italia donde permanece hasta la fecha, luego de que rechacen un pedido de extradición.

Agustín Rosa Torino y María Pacheco

Rosa Torino



Agustín Rosa Torino y María Pacheco también son investigados por la justicia. Él es el fundador del Instituto Religioso Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, orden que se extendió no sólo por toda la provincia, sino por el resto del país. Acusado de abuso sexual gravemente ultrajante, permaneció detenido poco tiempo. Hoy la denuncia en su contra fue elevada a juicio, pero él espera la fecha en su casa.

La acusación la realizó un ex integrante de la orden religiosa creada por Rosa Torino, sin embargo y con el avance del caso, la fiscal informó que las víctimas fueron tres, todas ex integrantes del Instituto San Juan Bautista. El 17 de octubre pasado, la fiscalía dio a conocer la remisión a juicio de la causa seguida contra el cura por delitos que tienen penas con un máximo de 20 años de cárcel.

Por el mismo delito, el 30 de diciembre se imputó a la monja, María Alicia Pacheco, quien se desempeñaba en la misma orden religiosa que dirigía Rosa Torino. En este caso, la fiscalía abrió la causa por la denuncia de una joven, quien participaba de las actividades de ese instituto en la Parroquia de la Santa Cruz.

Emilio Lamas



Emilio Lamas

El fiscal Federico Obeid, formalizó la imputación penal en contra del ex cura, Emilio Lamas, expulsado de la Iglesia tras ser encontrado culpable de abuso sexual en un juicio clerical. En la justicia se lo acusa de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en ambos casos agravado por ser el autor un ministro religioso de un culto conocido.

Por un pedido del fiscal estuvo detenido no más de diez días, hasta que le otorgaron la prisión domiciliaria. La acusación surgió a partir de la denuncia de Juan Carlos García, un ex monaguillo que fue abusado por el ex sacerdote, en el año 1991, cuando era párroco de Rosario de Lerma.

El 29 de octubre, se sumó una nueva denuncia en contra de este sacerdote, quien a diferencia de sus colegas, también imputados, ya no pertenece más a la Iglesia, pues fue expulsado tras un juicio clerical. Carla Morales también dijo haber sido una víctima cuando era una adolescente. Hoy ampliarán la imputación en su contra.