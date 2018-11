Mirá las mejores fotos de las salteñas más osadas a la hora de tatuarse

El sonido constante de la máquina del tatuador, la sensación de mil agujas perforando y coloreando el cuerpo, la satisfacción de elegir y concretar una marca que nos acompañará de por vida. La práctica de tatuarse la piel ha ido cambiando con el tiempo, ganando adeptos y detractores. Sin embargo, la cultura del tattoo sigue combatiendo perjuicios, estereotipos y falsos mitos.

Cada vez, más personas se animan a estamparse la piel. Hasta hace algunos años, era una práctica muy difundida en el sector masculino de la sociedad, pero de a poco las mujeres van ganando terreno, convirtiendo sus cuerpos en lienzos para los tatuadores.

En este informe te presentamos algunas de las salteñas que se atrevieron a marcar sus pieles con diseños abarcativos, vistosos e impactantes.

Karina Medici en una de las profesoras de danza más conocidas de Salta. Propietaria del Gym KM Dancers, es instructora y supo competir a nivel nacional y sudamericano en Bikini y Fitness, logrando importantes reconocimientos.



Suele sorprender a sus seguidores en redes sociales, con sus sugerentes publicaciones, bailes, poses y sensuales fotos.

Pitu Rojas

PituRojas.art, es una Taytoo artist. Es una salteña que recorre el mundo y en estos momentos se encuentra en Sydney, Australia. Si bien ella se dedica a hacer tatuajes, su propia piel es reflejo de ese arte que tanto le gusta.

Agostina Nievas es una jugadora de hockey sobre hielo y en Linea (roller), que supo integrar el seleccionado argentino de la especialidad. Amante de los tatuajes, hoy también disfruta jugando al fútbol con su equipo Las Ninjas.



Mica Cantero es otra bella salteña que le gusta impresionar su piel con diversos motivos. Mica es propietaria de Azúcar & Rock!, una fábrica de tortas únicas, personalizadas, tartas y cupcakes ubicado en Simón Bolívar 585.

Griselda Leiva, es otra salteña, de 28 años y Psicopedagoga de profesión. Baila danza Africana en Sankofa Danza y Percusión, un ensamble y taller de danza y percusión.



Gri, como la conocen sus amigos, es mamá y le encanta su trabajo con niños que tienen dificultad en el aprendizaje.

Tiene su cuerpo tatuado porque le encantan los dibujos... "Para mi el tatoo es un arte plasmado en el cuerpo con gran simbolización personal que conlleva el momento por el que atraviesa cada persona. Cada tatuaje que tengo fue realizado en momentos que me marcaron personalmente y me gustan tanto que tengo pensado tatuarme casi todo mi cuerpo menos la cara".

Por ello, nos explicó que "cada vez que me quiero tatuar es por algo especial... pienso y charlo el diseño con el tatuador para que sea original y único".















Antonella Verónica Sánchez Funes, (antittoocherry), es salteña, pero anduvo por varios lados. Dijo a InformateSalta que se tatuó por primera vez a los 11 años. "Mi primer tatuaje me lo hice con las iniciales de mis padres, había fallecido mi madre. Ahora hace un año no me tatúo, a todos me los hice en la pre adolescencia".

Sin embargo no fueron los últimos, ya que "sigo con ganas de tatuarme pero dejo espacios debido a que planeo ir de viaje a Europa y Brazil donde me he contactado con tatuadores para quienes he reservado ciertos espacios de mi cuerpo. Ya los investigué y me dejé el brazo derecho libre para tatuarme realismo. El izquierdo tengo todo americano".

"Yo volví a Salta hace un año y medio, viví 5 años en Mendoza, aunque viví en varios lados por que tengo un alma viajera y me encanta conocer. Estudio turismo, tengo un emprendimiento con una agencia internacional de viajes, así que no sé se si voy a continuar con la carrera".















Rita Ortega, ritaorttega, es una salteña, profesora de Educación Física, directora de la escuela de circo Volaré (@volaretuespaciodeentrenamiento)

Es artista, acróbata de circo y mamá de una beba.













Y finalmente, una salteña casi por adopción, es Florencia Peña, quien desde hace tiempo está en pareja con Ramiro Ponce de León con quien tienen un hijo, y pasa gran parte de su tiempo por esta parte del país.

flor_de_p tiene miles de seguidores en sus redes sociales y con cada foto genera un revuelo en las redes. Luego del enorme diseño en su cola, sorprendió y se volvió a tatuar.

