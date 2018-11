El consultor de Urtubey opina: "Vamos a una elección de tercios"

Polémico y muy efectivo, es marca registrada en estrategia política. Asesoró a Francisco de Narváez en 2013 y a Sergio Massa en 2015 y actualmente trabaja con el salteño Juan Manuel Urtubey.

Uno de sus grandes momentos como consultor llegó en la elección que consagró a Felipe Calderón como presidente de México. Entró al equipo de campaña tres meses antes de los comicios y logró que la frase "Un peligro para México", dedicada a Andrés Manuel López Obrador, calara hondo en los votantes, que se volcaron en 2006 en favor del michoacano.

En una larga charla con LPO, esto dijo:

-¿Qué diferencias hay entre Argentina, España y México a la hora de encarar una campaña?

-Hay patrones comunes y distintos. La política es una herramienta que tienen los seres humanos para construir un mundo mejor y eso es igual en todos los países. Cuando hablamos de las necesidades de la gente, hay empiezan las diferencias, los patrones de comportamiento y de comprensión de la gente no son iguales en Argentina que en Sudáfrica o Uruguay por la dinámica de cada lugar. Ahí es donde entra nuestra capacidad de decidir qué cómo trabajar que después hay que conciliar con los candidatos.

-Entre otras cosas, en su campaña Mauricio Macri prometió bajar la inflación pero todo indica que terminará su primer mandato con la inflación acumulada más alta desde la hiper. ¿Eso le quita posibilidades para 2019?

-Macri llega al gobierno no ganando sino que el oficialismo perdió la elección. No haber entendido esto es el principal problema de pedigree de la derecha que representa. Creyeron que habían ganado ellos y fue un primer error. Eso los llevó a marcar varios errores tales como no hacer un corte de caja, hablar de una herencia y haber seguido agrandando una grieta contra Cristina. Eso hoy lo están cobrando para mal. Los oficialismos en Argentina tienen casi garantizado estar en una segunda vuelta electoral, eso es lo que tienen, nada más. Porque buen gobierno no tienen.

-¿Es buena la elección de Cristina Kirchner como rival?

-Definitivamente Macri es mucho más competitivo contra Cristina que contra sí mismo, igual que Cristina es mucho más competitiva contra Macri. Es una razón fundamental para estimular la grieta. Creo que los ciudadanos se dan cuenta de que ambos polos estimulan la grieta. Si estamos jugando al básquet y te doy una patada en los huevos va a ser bueno para mí pero no para vos. Creo que a los ciudadanos les están dando una patada en los huevos.

-¿Tiene posibilidades Cristina Kirchner?

-En la Argentina el electorado tiene un componente de enojo que no llega a ser el de Brasil ni el de México pero hay sustancia de cultivo para que ese enojo se siga alimentando. En ese caldo Cristina tiene un tercio, otro tercio es de Macri y, creo, que Juan Manuel Urtubey puede aspirar al otro tercio. Son tercios de 25 puntos con otro cuarto de indecisos que va a ser el que decida la elección. Lo llamo una elección de tercios con un cuarto sobrante.

-Urtubey integra lo que algunos llaman "peronismo razonable", otros "peronismo de centro" y otros "peronismo sin votos", ¿Por qué no logran consolidarse como espacio competitivo?

-Ese espacio está haciendo un esfuerzo por encontrar un campo de juego con unas PASO (primarias) que van a ser muy positivas en donde si lo hacen bien y con normas claras al resultante ganador lo van a volver muy competitivo. Los polos que estimulan la grieta todos los días pierden espacios. Desde luego si la economía o los juicios (por corrupción contra Cristina Kirchner) toman otro rumbo el espacio se pueden agrandar o achicar.





¿El feminismo puede ser un factor determinante en las próximas elecciones?

-Creo mucho en la mujer, si nos gobernaran las mujeres el mundo sería un lugar mejor. Tiene una infinita capacidad de comprender la dinámica del poder mejor que los hombres, sin embargo no se han atrevido. Gran parte del feminismo de hoy está derivado por las concepciones del marxismo cultural que nos impusieron hace décadas y que es un feminismo que forma parte de los trogloditas del siglo pasado. Hay que evolucionar, empatar las condiciones para las competencias pero los talentos de unos y otros tienen que ser para pedir lo justo en igualdad de cancha.

Si hablás de la vida, el aborto y ese tipo de valores es más complicado y depende de cada sociedad. Ese tipo de feminismo va a tener influencia y va a jugar un papel en la Argentina.