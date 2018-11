¿Cuidás tu rol de madre? ser “amiga” de tus hijos puede afectarlos emocionalmente

¿Mamá o amiga? Son roles complementarios pero totalmente diferentes y es importante que los niños lo tengan claro. La relación madre-hijo debe ser cercana, amorosa, abierta, honesta y comunicativa pero nunca de igual a igual ¡para eso están los amigos!

Es maravilloso que los niños sientan que pueden confiar en su mamá pero deben recordar que es una adulta y respetarla como tal. Si la consideran una amiga, es probable que no le obedezcan ni reconozcan sus límites o reglas.

El Riesgo de perder autoridad

A veces, en su intento por acercarse afectivamente a su hijo, la madre abandona su rol adulto y modelador para adoptar el rol de amiga cómplice y así generar más empatía. Esto es perjudicial y confuso para ambos: las mamás se adolescentizan y los chicos se sienten desprotegidos e inseguros emocionalmente porque no tienen una figura de autoridad para manejarse en la vida.

En otras ocasiones, las madres se hacen pasar por amigas de sus hijos para sacarles información y entrometerse en su intimidad ¡esto es peor aún! porque desde el lugar de confidentes, las mamás no podrán guiarlos, aconsejarlos, ayudarlos a tomar buenas decisiones, servirles como ejemplo, ni ponerles límites. Estarán limitadas a escucharlos y a guardar sus secretos sin emitir opiniones adultas al respecto.

Además, entre pares no hay autoridad. En una relación amistosa y horizontal, son comunes los reproches, las traiciones, los enojos y peleas pero entre madre e hijo ¡esto no puede ser posible! La mamá no puede negociar y ser flexible, al contrario, debe manejar todo con firmeza y madurez. Y está claro que como amiga, no puede ser firme.





Cosa de Adultos

Suele pasar que algunas madres cometen el error de contarles a sus hijos los problemas con su pareja o los conflictos vinculados a su vida personal e íntima y esta información proporcionada de manera inadecuada, será difícil de procesar y les creará temores y angustia. Se recomienda a las mamás que busquen amigas adultas o profesionales que puedan ayudarlas durante el proceso, que sean prudentes con sus palabras y omitan todo aquello que sus hijos no estén preparados para escuchar.

¡ANTE TODO SOY TU MAMÁ!

Las madres deben procurar acercarse a sus hijos sin perder la mirada adulta. Pero… ¿es posible entablar una relación amistosa con los niños ocupando el rol de mamá? ¡Claro que sí! Siempre y cuando se conozcan y respeten los límites y reglas desde la temprana infancia, que es una etapa donde los pequeños necesitan psicológicamente un espacio de diferenciación. Es importante construir bases sólidas de respeto y compresión para que la confianza surja de manera espontánea y no como una imposición.

La clave está en encontrar el punto de balance y equilibrio. No hay que dejar que uno de los roles sobresalga más que otro. Ni la madre tiene que adolescentizarse para llegar a un rol de empatía, ni los hijos manejar información que tiene que ver con el mundo emocional e íntimo de su mamá.

Fuente: Salta Bebé-Con el asesoramiento de Carina Salas. Licenciada en Psicología