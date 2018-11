Denuncian el abandono de una abuela por parte de la clínica Neurodiagnóstico

Una mujer denunció que su madre fue mal diagnosticada y medicada. Reclaman maltrato de la dirección y pérdida de documentación. “Mi madre está mal, llora, no tiene ganas de vivir”, afirmó la denunciante.

La Clínica Neurodiagnóstico, ubicada en Jujuy 140, de la ciudad de Salta, suma una nueva queja, en esta oportunidad por el supuesto abandono que estaría sufriendo una abuela, quien llevaría más de un mes esperando una operación.

María es la hija de esta abuela, quien en diálogo con Multivisión (Canal 9), explicó la situación que estarían atravesando: “Va a ser un mes y medio prácticamente (de la internación de su madre), ella se fractura el día 24 y el 25 la traigo, es mal diagnosticada y mal medicada”, se quejó.

Por lo tanto, fue derivada a la clínica para una cirugía la cual todavía no llega. “Pude dialogar con el dueño de la clínica quien me atendió irónicamente, muy mal, me dijo que si tenía que hacer algún reclamo que se lo haga al presidente, al gobernador y al PAMI”, aseguró.







No obstante, María reclamó que se habría perdido “la documentación del pedido de prótesis”. Como si fuera poco apuntó contra un enfermero quien, durante su horario de atención, “no le cambia el pañal”.

Ante la falta de asistencia, la mujer pidió la ayuda de cualquier forma. “Estoy cansada de andar, de hablar, nadie me da respuestas, mi madre es diabética e hipertensa, está mal, llora, no tiene ganas de vivir, hace un mes y medio que está así, ¡que alguien haga algo por mi mamá!”, clamó.

Esta es la segunda denuncia contra la Clínica en un mes: anteriormente, un vecino reclamó que arrojaban residuos patógenos a la calle, por lo cual iniciaron un proceso legal.