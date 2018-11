Las Lajitas: A dos cuadras de la comisaría, robaron celulares y tablets de un local comercial

Vanesa Cerrano, una de las víctimas de la delincuencia en Las Lajitas, dialogó con InformateSalta y contó: “El 15 de septiembre me rompieron todos los vidrios. Nadie vio y no hay cámaras en el lugar, pero no llegaron a robar. El 3 de noviembre, cuando ya por fin había podido poner los vidrios y las rejas, me volvieron a romper un panel de vidrio. Como ya no tenía los vidrios, tuve que poner una reja. Anoche me forzaron la reja y entraron”.







Del local sustrajeron fundas de teléfonos, tablets, cargadores, accesorios, celulares y dinero que había quedado en la caja. “Un vecino que vio lo que sucedía llamó a la policía, y pudieron capturar a los ladrones en un barrio un poco alejado. Son cuatro, dos mayores y dos menores. Pudieron recuperar todo lo robado menos un celular”, dijo la mujer.

Además, Cerrano manifestó su preocupación ante los reiterados hechos de delincuencia, que se repiten por distintos barrios. “Estoy muy angustiada, ya no sé qué hacer, esto nos deja destruidos económicamente”, manifestó.