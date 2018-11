Extraño robo de un auto en un lavadero: así lo vivió su dueña

La damnificada, Cecilia Ortiz, contó la secuencia completa desde que dejó el vehículo, se dio cuenta que no estaba, hizo la denuncia y posteriormente logró recuperarlo. Dijo que el hombre que se lo llevó vivía en un auto abandonado dentro del local.

Como tantas otras veces, Cecilia Ortiz, llevó su vehículo uno Citrôen C3 a un lavadero ubicado sobre calle Jujuy y cuando lo fue a retirar se dio que esta vez su auto no estaba. Inmediatamente se desplegó un operativo que logró dar con el rodado y el hombre que se lo robó en Palpalá, provincia de Jujuy.

Tras el hecho, la mujer contó a Somos Salta que todo comenzó ayer bien temprano cuando ella lo dejó con la persona que la atendía siempre antes de ir a trabajar, el hombre le informó que lo pasara a buscar a las 10 de la mañana, que ya iba a estar lavado.

“Volví a los 20 minutos porque me había olvidado el tupper con el almuerzo, él estaba ahí y estaba el auto, saqué el tupper y me dijo que esperaba al compañero que volviera del banco para empezar a lavarlo,” recordó.

Unos minutos después, alrededor de las 9:30 un compañero de trabajo llevó su auto al mismo lugar, a quien por pura curiosidad preguntó si su auto ya había sido lavado. “Me dijo que no lo vio. Lo fui a buscar y había otro señor que me dice que nunca lo vio y que el hombre que lo había recibido se fue y no le dijo nada. Nadie sabía nada,” indicó.

Tras algunas averiguaciones, sin tener novedades de su paradero, decidió comunicarse rápidamente con el Sistema de Emergencias 911 que derivó el caso a la Brigada de Investigaciones, personal que finalmente lo encontró en la vecina provincia.

“El tipo agarró, se fue en el auto a Palpalá, salió por La Caldera con total impunidad, yo había sacado los papeles de la guantera o sea que pasó los controles sin problemas, nadie le pidió nada. La Brigada lo encontró en Palpalá, el auto supuestamente está en buen estado, no le hizo nada, simplemente lo robó y creen que lo que quería hacer es cruzar a Bolivia con el auto,” manifestó.

Finalmente, aseguró que el ladrón no es un empleado del local sino que se encuentra en situación de calle y vive en un auto abandonado dentro de la playa de estacionamiento del lavadero. La policía logró averiguar que tiene antecedentes de este tipo de delitos.