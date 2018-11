Advierten que algunas empresas no podrán pagar el bono de fin de año de $5.000

La idea del Gobierno nacional de impulsar el pago de bonos de fin de año para enfriar los reclamos de apertura de paritarias y frenar un posible paro nacional de la CGT no parece encontrar demasiado eco entre los industriales, que salieron a ponerle reparos a la posibilidad.

"Hay empresas que van a poder dar bonos o mejoras salariales importantes y otras a las que no se les va a poder pedir eso", avisó el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, una línea de acción a la que se sumaron otros dirigentes del sector.

Esto porque la CGT acordó con el Gobierno un bono de 5 mil pesos y analizaba levantar el paro.

"En este contexto de recesión, en las PyMEs los problemas están agudizados: hay suspensiones, adelantos de vacaciones, bajar los horarios laborales. Eso es claramente para tratar de pasar este momento", señaló Acevedo en declaraciones a radio AM 530. El industrial, de todos modos, admitió que la idea del plus es mejor que la de inflar los aumentos salariales: "es muy difícil cerrar paritarias del tenor de 40%, no todas las empresas pueden pagarlas, por eso hay que dar bonos".

Acevedo, que señaló que los empresarios tienen "una enorme desconfianza con el peso", destacó la reunión promovida por Dante Sica con la CGT y la UIA. "El Gobierno es reactivo al diálogo, lo toman como un síntoma de debilidad, por eso celebro este encuentro", afirmó.

Al coro de industriales contra el bono se sumaron el presidente del Foro de Convergencia Empresarial, Miguel Blanco, quien si bien reconoció que los salarios están "retrasados" sostuvo que otorgar un plus de fin de año "depende de cada sector".







En la misma sintonía, el dirigente José Urtubey consideró "apresurado" proponer un bono como compensación salarial a partir de la "compleja" situación que atraviesa el entramado Pyme. "La realidad de las pymes es compleja, no es un buen momento para nadie. Hablar de un bono para fin de año es cuanto menos apresurado, se debería analizar sector por sector", indicó en declaraciones a La Red.

En este sentido, aclaró que "hay que estudiar el tema porque el 80% de las industrias son pymes y en lugares como La Matanza o Salta, por ejemplo, la situación es compleja".

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se reunía este mediodía con la mesa chica de la CGT y con empresarios de la Unión Industrial Argentina. "Dante es un profesional con mucha experiencia, le tengo mucho respeto y tenemos mucho diálogo... pero cuando las tasas de referencia del Banco Central están arriba del 70% no hay mucho para hablar", sostuvo Urtubey.

Además de Sica y el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, participarán los dirigentes sindicales Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (garagistas), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Aguas Argentinas), Roberto Fernández (UTA), Abel Frutos (Panaderos) y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros.