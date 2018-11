Derrumbe en el canal de Av. Entre Ríos: “Parecía un alud en pequeñas magnitudes”

Producto de la lluvia que se precipitó anoche en la ciudad de Salta, la obra del Canal Tineo, ubicada sobre avenida Entre Ríos, que tiene como objetivo mitigar las inundaciones, sufrió el desprendimiento de parte del pavimento y de grandes estructuras de hierro, que ocasionaron también la rotura de un caño de desagües cloacales.







Al respecto, Elías, empleado de una forrajería de la zona, ante las cámaras de InformateSalta, manifestó que sintieron un ruido estrepitoso y cuando salieron a ver parecía un alud en pequeñas magnitud. “Se cayeron las latas, el cordón cuneta, parte del pavimento”, manifestó.







En ese marco, señaló que la lluvia hizo que ceda el terreno que está en forma precaria. “Veo que hay una precariedad en cuanto a la realización de la obra, tendrían que estar más contempladas y definidas en cuanto acceso, cortes”, expresó.

Si bien se manifestó a favor de una obra de esta envergadura, insistió en que tendrían que haberse planificando de otra forma. “Es lógico que traiga estos inconvenientes, lo que pasa es que tienen que planificarla bien para que el impacto en todo sentido sea el menor posible”, señaló.

Además remarcó una fuerte caída en las ventas producto que no hay movimiento en la zona. “A la gente le cuesta llegar acá, está cortado por todos lados, todas las calles, entonces, realmente tienen que acceder a pie o dejar el vehiculo a más de tres cuadras para poder venir", aseveró.







En el mismo sentido, Adriana, encargada de la farmacia, comentó que sufrió una baja de casi el 50% de las ventas por las dificultades de las personas en llegar al lugar. “Nos tienen encerrados por todos lados, que nos perjudica un montón en la venta, y encima toda la inseguridad que está habiendo en el lugar por culpa de la obra”, manifestó.

Sin ir más lejos, comentó que ayer fue víctima de un hecho de inseguridad. “Anoche después de 11 años que estoy acá en la farmacia es la primera vez que me pasa, entró un hombre armado con un revolver y me pidió que le de toda la plata, traté de persuadirlo, de que no me haga eso, y le dije que había cámaras aparentemente se asustó y se fue”, comentó.







Por último, hizo hincapié en el riesgo que representa para los transeúntes. “Si justo alguien estaba pasando por ahí al momento del derrumbe, no sabríamos que habría pasado, estamos re mal con todo esto, no vemos la hora que terminen las obras”, finalizó.